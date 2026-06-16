Pieminot mūžībā aizgājušo aktieri Paulu Butkēviču, Nacionālā kino centra (NKC) portālā "Filmas.lv" pieejama piecu filmu izlase, informēja NKC pārstāve Kristīne Matīsa.
Butkēviča kinokarjera vairāk nekā 40 gadu garumā aptver aptuveni 150 lielāku un mazāku kinolomu. Kopš 20. gadsimta 60. gadu beigām viņš filmējies gan dažādās kinostudijās toreizējās PSRS teritorijā, gan aiz tās robežām, un Latvijas kino ir tikai daļa viņa plašajā filmogrāfijā.
Izlasē iekļauta režisora divas Latvijas Kultūras kanonā iekļautās Rolanda Kalniņa filmas, kurās lomas atveido Butkēvičs. 1966. gada leģionāru drāma "Akmens un šķembas", kas padomju laikā bija pazīstama ar nosaukumu "Es visu atceros, Ričard!", Butkēvičs spēlē ideālistu Zigi Purmali ar traģisku likteni, kas noslēdzas Volhovas purvu kaujās Otrā pasaules kara laikā. Savukārt Kalniņa 1967. gada filmā "Četri balti krekli" viņš tēlo ansambļa "Optimisti" solistu Ralfu.
Kolekcijā iekļauta arī režisora Jāņa Streiča 1979. gada detektīvkomēdija "Nepabeigtās vakariņas", kurā aktieris atveido zviedru policijas ierēdni Baklundu.
Savukārt režisores Brigitas Eglītes 2016. gada dokumentālajā filmā "Dubultportrets" Butkēvičs kopā ar meitu Alēnu kavējas atmiņu stāstos.
Jau rakstīts, ka Butkēvičs nomira pagājušajā nedēļā 85 gadu vecumā.
Aktieris dzimis 1940. gadā. Pēc Rīgas 11. vidusskolas absolvēšanas 1959. gadā viņš mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā un strādāja rūpnīcā "VEF" par automātisko tālruņu sakaru regulētāju. Vienlaikus viņš aktīvi iesaistījās mākslinieciskajā dzīvē — darbojās Roberta Ligera Rīgas pantomīmas teātrī, vēlāk Dailes teātra 3. studijā, kur kopā ar vairākiem vēlāk pazīstamiem skatuves māksliniekiem apguva aktiermākslas pamatus. Viņš studēja arī Latvijas Universitātes Juridiskajā, Vēstures un filozofijas fakultātēs, kā arī Latvijas Valsts konservatorijas Kordiriģentu nodaļā.
Ceļu kinomākslā Butkēvičs sāka 1963. gadā ar lomu televīzijas filmā "Nedziedātā dziesma". Pēc dažiem gadiem viņš ieguva savu pirmo galveno lomu Adas Neretnieces filmā "Hipokrāta zvērests", kur atveidoja Imantu Veidi.
Viņš spēlēja tādās skatītāju iecienītās filmās un seriālos kā "Rallijs", "Nepabeigtās vakariņas", "Ilgais ceļš kāpās", "Mirāža" un "Aija". Butkēvičs filmējās Krievijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Indijā.
Butkēvičam 2016. gadā piešķīra Atzinības krusta ceturto šķiru par ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā un kino mākslā.
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