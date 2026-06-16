Ceļojumu šova "Četri uz koferiem" speciālizlaidumā pa un ap Gauju skatītājus priecē raiba kompānija: aktieris Kristians Kareļins, vienmēr enerģiskais šovmenis Felipe Gabriels, grāmatu autore Monta Klintsone un brazīliete Vanesa Rufino, kura Latvijā popularizē savas dzimtenes garšas un tradīcijas. Interesanti, ka Felipes ekspresīvais mēģinājums Cēsu stacijā izmanīt skūpstu no Montas radīs tik nopietnu spriedzi, ka situācijas glābšanai nāksies piesaistīt pat estrādes vecmeistaru Žoržu Siksnu.
Gaidot vilcienu Cēsu stacijā, Felipe iejutās ballīšu atmosfēras radītāja lomā, fonā atskaņojot labi zināmo Žorža Siksnas hitu “Jel dod man bučiņ”. Šāds repertuārs uzreiz guva Montas atzinību: "Beidzot normāla mūzika!" Tomēr par puiša jociņiem viņa nebija tādā pašā sajūsmā. Kad Felipe, mūzikai skanot, centās panākt savu, sakot: "Dod buču! Dod buču! Kad es prasu buču uz vaiga, tad nedomā, ka es to prasu uz lūpām," Monta viņu acumirklī un visai asi noraidīja: "Fuj! Es tikai ar vīru bučojos!"
Samierināties ar atteikumu Felipe netaisījās, tādēļ nolēma meklēt palīdzību pie pašas dziesmas autora, cerot uz noderīgu pamācību dāmu siržu iekarošanā. Turpat pie stacijas ēkas viņš veica videozvanu mūziķim Žoržam Siksnam: “Čau, draugs! Es mēģināju vienai vāverītei dot buču, dziedot “Dod buču vienu man!” un viņa man nedeva!” Uzklausījis stāstu par neveiksmīgo flirtu, Žoržs ar labu humora devu norādīja uz kļūdu izpildījumā: "Tad tu nepareizi dziedāji! Nevis buču, bet bučiņ'!"
Pēc vērtīgās rekomendācijas saņemšanas un īsas aprunāšanās par dzīvi, Felipe kā šīs dienas gids bija gatavs turpināt maršrutu.
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