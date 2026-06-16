Naftas cenas pasaules biržās otrdien nokritusās līdz pēdējos trīs mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šauruma atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu.
"Brent" markas naftas cena samazinājusies par 3,8% - līdz 79,99 ASV dolāriem par barelu, savukārt "West Texas Intermediate" (WTI) markas naftas cena sarukusi par 3,9% - līdz 77,61 dolāram par barelu.
Kā ziņots, ASV prezidents Donalds Tramps, viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu Tuvajos Austrumos, bet oficiālā parakstīšanas ceremonija paredzēta piektdien Šveicē.
Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē.
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