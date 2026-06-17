Valdība otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) rosināto 225 000 eiro pārdali starptautisku sporta pasākumu atbalstam.
Finansējumu paredzēts pārskaitīt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), lai atbalstītu pasaules un Eiropas čempionātu norisi Latvijā. Atbalstu administrēs Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP), organizējot konkursu sporta federācijām. Finansējumu plānots piešķirt vismaz divu starptautisku sporta pasākumu rīkošanai Latvijā.
Atšķirībā no līdzšinējām programmām galvenais kritērijs būs pasākumu ekonomiskais pienesums. Atbalstītajiem pasākumiem kopumā būs jānodrošina vismaz 13 500 ārvalstu viesu cilvēknakšu Latvijā. Anotācijā norādīts, ka viena ārvalstu viesa vidējie tēriņi diennaktī Latvijā sasniedz 217 eiro un valsts ieguldījumam jānodrošina vismaz divas reizes lielāka atdeve valsts budžetā. Ņemot vērā, ka publiskajā telpā jau izskanējis, ka lielākā daļa finansējuma varētu aiziet bridža čempionātam, tad EM uzsver, ka būtiski, lai pasākumam ir ekonomiskā jēga un tiek nodrošināts pietiekams ārvalstu viesu skaits. Lēmums par finansējuma sadali un piešķiršanu jāpieņem IZM un LSFP. LSFP konkursu plāno izsludināt iespējami drīz pēc valdības pozitīva lēmuma, pastāstīja organizācijas prezidents Vladimirs Šteinbergs. Uz atbalstu varēs pretendēt dažādu sporta veidu federācijas, tostarp pēdējā laikā publiskajās diskusijās izskanējusī Latvijas Bridža federācija, ja spēs izpildīt noteiktos kritērijus.
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