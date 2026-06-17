Uzņēmums "Latvenergo" emitējis zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā

AS "Latvenergo" otrdien, 16. jūnijā, ir emitējusi septiņu gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".
Obligāciju fiksēta procentu likme ir 4,162% gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijs.
Obligācijas emitētas "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.
Paziņojumā teikts, ka pēc obligācijām bija liels pieprasījums no institucionālajiem investoriem visā Eiropā un ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, pārnacionālām institūcijām un bankām. Pirms galīgās cenas noteikšanas pieprasījumu bija iesnieguši vairāk nekā 90 investoru, un kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes, sasniedzot vairāk nekā divus miljardus eiro.
Obligācijām tika noteikta cena 130 bāzes punktu virs procentu mijmaiņas likmes.
Obligācijas emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un to ieņēmumi tiks novirzīti atbilstošo zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.
"Latvenergo" valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns norāda, ka ikviens veiksmīgi īstenots attīstības solis stiprina pārliecību par izvēlēto virzienu.
"Lielā interese no starptautisko investoru puses ir nozīmīgs novērtējums gan uzņēmuma finanšu stabilitātei, gan Latvijas investīciju videi kopumā,"
pauž Baļčūns, piebilstot, ka piesaistītais finansējums ļaus turpināt mērķtiecīgas investīcijas atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot vietējo elektroenerģijas ražošanu un virzību uz ilgtspējīgu, zaļāku nākotni.
Šajā darījumā "Latvenergo" ir pilnvarojusi "BNP Paribas" un "J.P. Morgan" kā emisijas globālos koordinatorus un emisijas organizatorus, "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) un "Luminor Bank" kā emisijas organizatorus.
Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Luksemburgas vērtspapīru biržas regulētajā tirgū un "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū.
Eiropas Investīciju bankā (EIB) informēja, ka tā ir atbalstījusi "Latvenergo" zaļās obligācijas, investējot 20 miljonus eiro.
Ar finansējumu tiks atbalstīti atjaunīgās enerģijas ražošanas projekti, tostarp sauszemes vēja enerģijas ražošana, akumulatoru enerģijas uzglabāšanas sistēmas, hidroelektrostaciju modernizācija un saules fotoelementu iekārtu uzstādīšana.
Tas savukārt paātrinās Latvijas pāreju uz ilgtspējīgāku un drošāku enerģētikas sistēmu,
min bankā.
EIB arī atzīmē, ka ar šo jauno investīciju augstākās prioritātes zaļajā obligācijā Baltijas valstīs EIB apliecina apņemšanos veicināt zaļo finansējumu un attīstīt kapitāla tirgu šajā reģionā. Baltijas enerģētikas sistēmas noturības stiprināšana un drošas un uzticamas elektroenerģijas piegādes nodrošināšana ir galvenās prioritātes šajā reģionā.