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#akcijas #biržas #investīcijas #nauda #uzņēmēji

Uzņēmums "Latvenergo" emitējis zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 17. jūnijs, 12:36
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2026. gada 17. jūnijs, 12:36
AS "Latvenergo" logo.
AS "Latvenergo" logo.
Foto: Paula Čurkste/LETA

AS "Latvenergo" otrdien, 16. jūnijā, ir emitējusi septiņu gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

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Obligāciju fiksēta procentu likme ir 4,162% gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2033. gada 25. jūnijs.

Obligācijas emitētas "Latvenergo" vidēja termiņa eiroobligāciju piedāvājuma programmas ietvaros.

Paziņojumā teikts, ka pēc obligācijām bija liels pieprasījums no institucionālajiem investoriem visā Eiropā un ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, pārnacionālām institūcijām un bankām. Pirms galīgās cenas noteikšanas pieprasījumu bija iesnieguši vairāk nekā 90 investoru, un kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes, sasniedzot vairāk nekā divus miljardus eiro.

Obligācijām tika noteikta cena 130 bāzes punktu virs procentu mijmaiņas likmes.

Obligācijas emitētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un to ieņēmumi tiks novirzīti atbilstošo zaļo projektu finansēšanai un refinansēšanai saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu.

"Latvenergo" valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns norāda, ka ikviens veiksmīgi īstenots attīstības solis stiprina pārliecību par izvēlēto virzienu.

"Lielā interese no starptautisko investoru puses ir nozīmīgs novērtējums gan uzņēmuma finanšu stabilitātei, gan Latvijas investīciju videi kopumā,"

pauž Baļčūns, piebilstot, ka piesaistītais finansējums ļaus turpināt mērķtiecīgas investīcijas atjaunīgās enerģijas projektos, stiprinot vietējo elektroenerģijas ražošanu un virzību uz ilgtspējīgu, zaļāku nākotni.

Šajā darījumā "Latvenergo" ir pilnvarojusi "BNP Paribas" un "J.P. Morgan" kā emisijas globālos koordinatorus un emisijas organizatorus, "Skandinaviska Enskilda Banken" (SEB) un "Luminor Bank" kā emisijas organizatorus.

Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā Luksemburgas vērtspapīru biržas regulētajā tirgū un "Nasdaq Riga" regulētajā tirgū.

Eiropas Investīciju bankā (EIB) informēja, ka tā ir atbalstījusi "Latvenergo" zaļās obligācijas, investējot 20 miljonus eiro.

Ar finansējumu tiks atbalstīti atjaunīgās enerģijas ražošanas projekti, tostarp sauszemes vēja enerģijas ražošana, akumulatoru enerģijas uzglabāšanas sistēmas, hidroelektrostaciju modernizācija un saules fotoelementu iekārtu uzstādīšana.

Tas savukārt paātrinās Latvijas pāreju uz ilgtspējīgāku un drošāku enerģētikas sistēmu,

min bankā.

EIB arī atzīmē, ka ar šo jauno investīciju augstākās prioritātes zaļajā obligācijā Baltijas valstīs EIB apliecina apņemšanos veicināt zaļo finansējumu un attīstīt kapitāla tirgu šajā reģionā. Baltijas enerģētikas sistēmas noturības stiprināšana un drošas un uzticamas elektroenerģijas piegādes nodrošināšana ir galvenās prioritātes šajā reģionā.

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Ieteiktie raksti

EIB viceprezidents Karls Nēhammers norāda, ka banka palīdz paātrināt pāreju uz tīro enerģiju Latvijā un visā Baltijas reģionā. "Šis darījums parāda, kā kapitāla tirgi var piesaistīt liela apjoma investīcijas atjaunīgajā enerģijā un stiprināt Eiropas enerģētisko drošību," viņš pauž.

EIB ir apņēmusies investēt 300 miljonus eiro septiņu gadu obligācijās, kas emitētas saskaņā ar "Latvenergo" eiro vidēja termiņa vērtspapīru programmu un atbilst Eiropas zaļo obligāciju standartam.

EIB palīdz piesaistīt papildu privāto kapitālu, dažādot investoru loku un paplašināt piekļuvi ilgtspējīgam finansējumam. Šī investīcija veicina arī zaļo obligāciju tirgus attīstību Baltijas valstīs un atbalsta Eiropas zaļo obligāciju standarta ieviešanu plašākā mērogā.

Šis darījums atspoguļo EIB kā Eiropas Savienības klimata bankas lomu,

atbalstot enerģētisko drošību, samazinot atkarību no fosilā kurināmā un veicinot klimatneitralitāti Latvijā un visā Baltijas reģionā, min bankā.

"Latvenergo" valde 2025. gada 30. oktobrī apstiprināja viena miljarda vidējā termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospektu. Arī Luksemburgas kompetentā iestāde "Commission de Surveillance du Secteur Financier" ir apstiprinājusi kompānijas pamatprospektu kā atbilstošu Eiropas Savienības (ES) Regulā noteiktajiem pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem.

Programmas ietvaros "Latvenergo" pērn novembra sākumā emitēja piecu gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 400 miljonu eiro apmērā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2030. gada 13. novembris. Obligāciju kupona likme ir 3,612% gadā.

"Latvenergo" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 1,566 miljardi eiro, kas ir par 8,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa samazinājās par 27,3% — līdz 198,809 miljoniem eiro. Savukārt koncerna māteskompānijas apgrozījums 2025. gadā samazinājās par 10,1% un bija 949,824 miljoni eiro, kamēr kompānijas peļņa samazinājās par 28,4% un bija 190,216 miljoni eiro.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

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