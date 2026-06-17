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Kur mācīties pēc 9. klases?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 17. jūnijs, 00:00
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2026. gada 17. jūnijs, 00:00
Foto: Publicitātes

Pamatizglītības sertifikāta saņemšana iezīmē pāreju jaunā dzīves posmā, kurā jaunietim jāuzņemas pirmā lielā atbildība par savu nākotni. Jautājums, kur mācīties pēc 9. klases, nodarbina lielu daļu jauniešu visā Latvij, kas ir pabeiguši 9. klasi.. Dinamiskajā un tehnoloģiju vadītajā pasaulē tradicionālie izglītības modeļi vairs nav vienīgā izvēle - arvien lielāku lomu spēlē alternatīvas, kas orientētas uz individuālu izaugsmi un laika efektivitāti.

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Kā izvērtēt pieejamās iespējas un atrast ceļu, kas nodrošinās vislabāko starta pozīciju nākotnei?

7 ceļi pēc pamatskolas: Īss izglītības iespēju ceļvedis

Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu, esam sagatavojuši galvenās mācību iespējas Latvijā pēc 9. klases:

Vispārējā vidusskola (klātiene): Standarta trīs gadu programma, kas nodrošina vispārējo zināšanu bāzi un sagatavo tālākajām studijām.

Valsts ģimnāzija: Akadēmiski prasīga vide ar augstu konkurenci tiem, kuri tiecas pēc izcilības specifiskos mācību priekšmetos.

Tālmācības vidusskola: Elastīga, uz rezultātu vērsta izglītība. Izcils piemērs ir Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" - pēc oficiālajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem tā jau kopš 2017. gada nemainīgi katru gadu ir atzīta par labāko tālmācības skolu Latvijā, pierādot, ka neatkarība un augsta kvalitāte ir pilnībā apvienojamas lietas.

Tehnikums (profesionālā vidusskola): Četru gadu kurss, kurā jaunietis reizē ar vidējo izglītību iegūst arī praktisku, darba tirgū pieprasītu profesiju.

Arodskola: Konkrētas amata prasmes apguve īsākā laika posmā (1–2 gadi), parasti bez pilna vidusskolas kursa pabeigšanas.

Starptautiskā bakalaurāta (IB) programma: Starptautiski standartizētas mācības svešvalodā, kas mērķētas uz uzņemšanu vadošajās ārvalstu universitātēs.

Starptautiskās apmaiņas programmas: Iespēja uz gadu integrēties kādas citas valsts skolu sistēmā, paplašinot redzesloku un apgūstot valodas.

Tradicionālais mācību formāts

Plānojot tālāko izglītības ceļu, ierastā prakse bieži vien virza jauniešus uz klātienes mācību iestādēm. Īpaši pieprasītas jauniešiem no visas Latvijas  ir klātienes vidusskolas Rīgā, kas piesaista ar plašajām akadēmiskajām iespējām. Tomēr procesi, ko ietver uzņemšana pieprasītākajās vidusskolās un ģimnāzijās - sākot no centralizētajiem iestājpārbaudījumiem līdz sīvai konkurencei par ierobežotu vietu skaitu -, daudziem pusaudžiem rada milzīgu psihoemocionālo slodzi. Vecākiem un bērniem arī rodas jautājums, vai klātienes skolas vide ar stingri noteikto stundu grafiku ir efektīvākais veids, kā apgūt mūsdienu pasaulei vajadzīgās prasmes?

Fokuss uz nākotnes kompetencēm 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības pētījumi skaidri parāda, ka panākumus mūsdienu darba tirgū un augstskolās garantē nevis skolā pavadīto stundu skaits, bet gan attīstīta pašvadības prasme. Spēja pašam plānot savu laiku, strādāt ar digitālajiem resursiem un uzņemties atbildību par rezultātu ir kritiskie faktori, kas nosaka jaunieša konkurētspēju.

Kāpēc tālmācība īpaši atbilst jauniešu nākotnes vajadzībām?

Izprotot šīs pārmaiņas, ģimenes arvien biežāk secina, ka nu jau tik populārā tālmācība ir labākā izglītības iegūšanas forma mērķtiecīgiem un aktīviem jauniešiem, kuri nevēlas no pulksten 9 līdz 16 pavadīt laiku skolas solā. Tas ir formāts, kas piedāvā gudru pieeju mācību procesam.

Galvenie argumenti par labu mūsdienīgai tālmācībai:

Laika autonomija: Skolēns patstāvīgi nosaka savu dienas režīmu, apgūstot mācību vielu brīžos, kad viņa koncentrēšanās spējas un produktivitāte ir visaugstākajā līmenī.

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Neierobežota mobilitāte: Mācības ir integrētas digitālajā vidē, kas ļauj tām piekļūt no jebkuras vietas pasaulē - lielisks risinājums ģimenēm, kuras bieži ceļo vai dzīvo ārpus Latvijas.

Atbalsts personīgajiem mērķiem: Šis modelis ļauj viegli apvienot izglītību ar profesionālo sportu, radošajām izpausmēm mākslā vai pat pirmajiem soļiem savā biznesā.

Resursu optimizācija: Enerģija un laiks netiek tērēti loģistikai, ikdienas ceļam uz skolu vai sastrēgumiem, novirzot visus spēkus produktīvam mācību darbam.

Pašvadības prasmju attīstība: Mācoties attālināti, jaunietis dabiski apgūst augstāko laika plānošanas mākslu, ko vēlāk augsti vērtē gan universitāšu profesori, gan darba devēji.

Digitālā mācību e- vide: Visi mācību materiāli, online stundu ieraksti un skolēna progresa rādītāji ir ērti sakārtoti vienotā, inovatīvā un pārskatāmā tiešsaistes platformā.

Emocionālā stabilitāte: Mācību process norit mierīgā, atbalstošā vidē bez skolas sociālā spiediena vai nevajadzīga stresa, saglabājot fokusu uz akadēmiskajiem rezultātiem. 

Kur meklēt objektīvus datus?

Pieņemot gala lēmumu, ir vērts izmantot uzticamus un pārbaudītus resursus. Visas Latvijā licencētās programmas un skolu piedāvājumus var ērti salīdzināt Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID.lv). Savukārt aktuālo informāciju par izglītības politiku, valsts eksāmenu statistiku un oficiālajiem skolu reitingiem nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” — Skolu reitingā Nr.1 tālmācībā Latvijā!  

Foto: Publicitātes

 

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