Pamatizglītības sertifikāta saņemšana iezīmē pāreju jaunā dzīves posmā, kurā jaunietim jāuzņemas pirmā lielā atbildība par savu nākotni. Jautājums, kur mācīties pēc 9. klases, nodarbina lielu daļu jauniešu visā Latvij, kas ir pabeiguši 9. klasi.. Dinamiskajā un tehnoloģiju vadītajā pasaulē tradicionālie izglītības modeļi vairs nav vienīgā izvēle - arvien lielāku lomu spēlē alternatīvas, kas orientētas uz individuālu izaugsmi un laika efektivitāti.
Kā izvērtēt pieejamās iespējas un atrast ceļu, kas nodrošinās vislabāko starta pozīciju nākotnei?
7 ceļi pēc pamatskolas: Īss izglītības iespēju ceļvedis
Lai atvieglotu lēmuma pieņemšanu, esam sagatavojuši galvenās mācību iespējas Latvijā pēc 9. klases:
Vispārējā vidusskola (klātiene): Standarta trīs gadu programma, kas nodrošina vispārējo zināšanu bāzi un sagatavo tālākajām studijām.
Valsts ģimnāzija: Akadēmiski prasīga vide ar augstu konkurenci tiem, kuri tiecas pēc izcilības specifiskos mācību priekšmetos.
Tālmācības vidusskola: Elastīga, uz rezultātu vērsta izglītība. Izcils piemērs ir Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" - pēc oficiālajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem tā jau kopš 2017. gada nemainīgi katru gadu ir atzīta par labāko tālmācības skolu Latvijā, pierādot, ka neatkarība un augsta kvalitāte ir pilnībā apvienojamas lietas.
Tehnikums (profesionālā vidusskola): Četru gadu kurss, kurā jaunietis reizē ar vidējo izglītību iegūst arī praktisku, darba tirgū pieprasītu profesiju.
Arodskola: Konkrētas amata prasmes apguve īsākā laika posmā (1–2 gadi), parasti bez pilna vidusskolas kursa pabeigšanas.
Starptautiskā bakalaurāta (IB) programma: Starptautiski standartizētas mācības svešvalodā, kas mērķētas uz uzņemšanu vadošajās ārvalstu universitātēs.
Starptautiskās apmaiņas programmas: Iespēja uz gadu integrēties kādas citas valsts skolu sistēmā, paplašinot redzesloku un apgūstot valodas.
Tradicionālais mācību formāts
Plānojot tālāko izglītības ceļu, ierastā prakse bieži vien virza jauniešus uz klātienes mācību iestādēm. Īpaši pieprasītas jauniešiem no visas Latvijas ir klātienes vidusskolas Rīgā, kas piesaista ar plašajām akadēmiskajām iespējām. Tomēr procesi, ko ietver uzņemšana pieprasītākajās vidusskolās un ģimnāzijās - sākot no centralizētajiem iestājpārbaudījumiem līdz sīvai konkurencei par ierobežotu vietu skaitu -, daudziem pusaudžiem rada milzīgu psihoemocionālo slodzi. Vecākiem un bērniem arī rodas jautājums, vai klātienes skolas vide ar stingri noteikto stundu grafiku ir efektīvākais veids, kā apgūt mūsdienu pasaulei vajadzīgās prasmes?
Fokuss uz nākotnes kompetencēm
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības pētījumi skaidri parāda, ka panākumus mūsdienu darba tirgū un augstskolās garantē nevis skolā pavadīto stundu skaits, bet gan attīstīta pašvadības prasme. Spēja pašam plānot savu laiku, strādāt ar digitālajiem resursiem un uzņemties atbildību par rezultātu ir kritiskie faktori, kas nosaka jaunieša konkurētspēju.
Kāpēc tālmācība īpaši atbilst jauniešu nākotnes vajadzībām?
Izprotot šīs pārmaiņas, ģimenes arvien biežāk secina, ka nu jau tik populārā tālmācība ir labākā izglītības iegūšanas forma mērķtiecīgiem un aktīviem jauniešiem, kuri nevēlas no pulksten 9 līdz 16 pavadīt laiku skolas solā. Tas ir formāts, kas piedāvā gudru pieeju mācību procesam.
Galvenie argumenti par labu mūsdienīgai tālmācībai:
Laika autonomija: Skolēns patstāvīgi nosaka savu dienas režīmu, apgūstot mācību vielu brīžos, kad viņa koncentrēšanās spējas un produktivitāte ir visaugstākajā līmenī.