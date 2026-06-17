Pasaules naftas un gāzes tirdzniecībai stratēģiski ārkārtīgi svarīgais Hormuza jūras šaurums piektdien tiks atvērts brīvai kuģošanai tūlīt pēc tam, kad tajā pašā dienā, 19. jūnijā, ASV un Irāna oficiāli parakstīs vienošanos par militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps. Bet rēderejas un eksperti turpina norādīt uz neskaidrībām un pretrunīgiem signāliem par kārtību, kādā civilajiem tirdzniecības kuģiem turpmāk ļaus izmantot Hormuzu. ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss intervijās žurnālistiem šonedēļ apgalvoja, ka kuģu ceļi atvērsies bez kuģošanas nodevām, ar kādām pēdējos mēnešos draud Irāna, no Teherānas par maksas ieviešanu Hormuzam pienāk citas ziņas. Pastāv bažas, vai Irāna pēc neilga laika tomēr nesāks iekasēt maksu par šaurumu. Ja tā notiks, pirmkārt prasīt samaksu par visai pasaulei svarīga energonesēju piegāžu ceļa izmantošanu starptautiskajos ūdeņos būtu bīstams precedents un trieciens kuģošanas brīvībai. Otrkārt, tas sadārdzinās kravu pārvadājumus ar visām no tā izrietošajām tālejošajām sekām. Vēsturiski brauciens Hormuza ūdeņos vienmēr bijis par brīvu.

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