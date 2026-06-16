Light rain 14.2 °C
O. 16.06
Justīne, Juta
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

G7 palielinās spiedienu uz Krieviju izbeigt karu Ukrainā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 16. jūnijs, 17:23
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 16. jūnijs, 17:23
Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramos G7 samitā.
Volodimirs Zelenskis un Donalds Tramos G7 samitā.
Foto: Volodymyr Zelensky/Telegram

G7 valstu grupas līderi otrdien vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalījās samitā Francijas kūrortpilsētā Eviānā laikā, kad Ukrainas noturība kaujas laukā tiek vērtēta kā laba, taču Krievija joprojām intensīvi uzbrūk tās pilsētām konfliktā, kas tagad ilgst ilgāk nekā Pirmais pasaules karš.

Reklāma

G7 pasaules lielvaru grupas samits ļāva Zelenskim aci pret aci satikties ar ASV prezidentu Trampu, kurš ir centies sazināties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet arī parādīja pazīmes, ka zaudē pacietību attiecībās ar Maskavu. Tramps paziņoja, ka Krievijai vajadzētu vienoties par kara izbeigšanu.

"Līderi šodien nolēma palielināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai," pēc sarunām sacīja avots Francijas diplomātiskajās aprindās.

Līderi arī vienojās, ka "dinamika uz vietas ir Ukrainas labā", piebilda avots, kurš vēlējās palikt anonīms.

Francijas prezidents Emanuels Makrons ir uzaicinājis Zelenski palikt līdz trīs dienu samita beigām trešdien, lai viņš varētu tikties ar Trampu un pārējiem G7 līderiem.

Eiropas līderi sarunās ar Trampu atgādinās, cik svarīgi ir piespiest Krieviju pieņemt mieru pēc Ukrainas noteikumiem, nevis piespiest Kijivu piekāpties Maskavai.

"Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos", lai izbeigtu karu pret Ukrainu, pēc tikšanās ar Zelenski sacīja Tramps.

Viņš norādīja uz lielajiem upuriem abās pusēs konfliktā, kas ir nāvējošākais konflikts Eiropas teritorijā kopš Otrā pasaules kara.

"Atzīstiet, ka visa šī situācija ir absurda. Tāpēc, jā, es darīšu visu, kas manos spēkos,"

viņš teica.

Donalds Tramps arī paziņoja, ka Savienotās Valstis drīzumā varēs atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai.

"Drīz mums tas būs iespējams, jo nafta tagad atkal plūst" caur Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu, sacīja Tramps.

ASV vairākkārt noteikušas un tad atkal atvieglojušas Krievijas naftai noteiktās sankcijas, tādējādi izraisot Eiropas sabiedroto valstu neapmierinātību. 

Zelenskis pēc tikšanās ar G7 līderiem platformā "X" pauda, ka Ukrainas prioritātes ir skaidras, to vidū ir pretgaisa aizsardzības raķešu skaita palielināšana, ziemas atbalsta pakete un spiediena uz Krieviju pastiprināšana.

Reklāma
Reklāma

"Ir lieliski, ka visi saprot, ka Krievija neuzvar, un mums ir jāpiespiež Putins izbeigt šo karu," Ukrainas līderis sacīja sarunās ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju.

Zelenskis pirmdien mudināja G7 līderus uz "izlēmīgu un saturīgu" atbildi pēc jaunākā Krievijas triecienu viļņa, kurā gāja bojā vismaz 11 cilvēki un izcēlās ugunsgrēks UNESCO mantojuma sarakstā iekļautā Kijivas katedrālē.

Viņš atklāja, ka Putins ir noraidījis piedāvājumu tikties G7 ietvaros, taču teica, ka ir arī Trampam paudis gatavību tikties ar Putinu ASV.

Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka valsts ievieš jaunas sankcijas Krievijai, lai palielinātu spiedienu uz Maskavu izbeigt karu Ukrainā. Jauno Lielbritānijas sankciju Krievijai vidū ir sankcijas tankkuģiem, kas transportē sašķidrināto dabasgāzi.

"Strādājot ar mūsu sabiedrotajiem G7, mēs turpināsim palielināt spiedienu uz Putinu un viņa līdzgaitnieku loku, līdz Krievijas kara mašīna tiks apturēta un mūsu kontinentā atgriezīsies miers," sacīja Stārmers.

Apvienotās Karalistes premjerministrs Kīrs Stārmers ir apgalvojis, ka mēģinājumi gāzt viņu no leiboristu līdera amata izraisīs haosu.
Apvienotās Karalistes premjerministrs Kīrs Stārmers ir apgalvojis, ka mēģinājumi gāzt viņu no leiboristu līdera amata izraisīs haosu.
Foto: ZUMA Press/Scanpix

Savukārt Kārnijs paziņoja, ka Kanāda nosaka jaunas sankcijas 160 uzņēmumiem, kas saistīti ar Krievijas tā saukto ēnu floti, ko izmanto, lai apietu Rietumu sankcijas pret Krievijas fosilo kurināmo un citām precēm.

Irāna joprojām ir nozīmīgs temats samitā, un sabiedrotie uzklausīs Trampa viedokli par viņa vienošanos ar Islāma republiku, lai izbeigtu karu Tuvajos Austrumos.

Tramps sacīja, ka pēc vienošanās noslēgšanas ASV "nav pienākuma" ieguldīt Irānā, piebilstot, ka tās galvenais mērķis ir panākt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus un ka valsts pārvērstos ellē, ja tomēr iegūtu kodolieročus.

G7 samits. Zelenskis un Kārnijs.
G7 samits. Zelenskis un Kārnijs. 
Foto: Volodymyr Zelensky/Telegram

Pēc tam, kad bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei tika nogalināts kara pirmajā dienā 28. februārī, Tramps raksturoja jauno vadību Teherānā kā "ļoti racionālus cilvēkus", ar kuriem bija "patīkami komunicēt" un kuri "nav radikalizēti".

Tramps arī teica, ka viņš ir ieteicis Izraēlai, ka Sīrijas prezidentam Ahmedam aš Šaram vajadzētu tikt galā ar Teherānas atbalstīto Libānas kaujinieku grupējumu "Hizbollah", jo Izraēlas kampaņa rada pārāk daudz upuru.

Šaraa "ļoti labi saprotas ar "Hizbollah", bet viņam nepatīk viņi", sacīja Tramps, piebilstot, ka Sīrijas līderis - bijušais džihādists - "nav nekāds pareizais zēns".

G7 samits. V. Zelenskis.
G7 samits. V. Zelenskis.
Foto: Volodymyr Zelensky/Telegram

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Ārvalstīs
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma