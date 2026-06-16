G7 palielinās spiedienu uz Krieviju izbeigt karu Ukrainā

G7 valstu grupas līderi otrdien vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalījās samitā Francijas kūrortpilsētā Eviānā laikā, kad Ukrainas noturība kaujas laukā tiek vērtēta kā laba, taču Krievija joprojām intensīvi uzbrūk tās pilsētām konfliktā, kas tagad ilgst ilgāk nekā Pirmais pasaules karš.
G7 pasaules lielvaru grupas samits ļāva Zelenskim aci pret aci satikties ar ASV prezidentu Trampu, kurš ir centies sazināties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet arī parādīja pazīmes, ka zaudē pacietību attiecībās ar Maskavu. Tramps paziņoja, ka Krievijai vajadzētu vienoties par kara izbeigšanu.
"Līderi šodien nolēma palielināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai," pēc sarunām sacīja avots Francijas diplomātiskajās aprindās.
Līderi arī vienojās, ka "dinamika uz vietas ir Ukrainas labā", piebilda avots, kurš vēlējās palikt anonīms.
Francijas prezidents Emanuels Makrons ir uzaicinājis Zelenski palikt līdz trīs dienu samita beigām trešdien, lai viņš varētu tikties ar Trampu un pārējiem G7 līderiem.
Eiropas līderi sarunās ar Trampu atgādinās, cik svarīgi ir piespiest Krieviju pieņemt mieru pēc Ukrainas noteikumiem, nevis piespiest Kijivu piekāpties Maskavai.
"Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos", lai izbeigtu karu pret Ukrainu, pēc tikšanās ar Zelenski sacīja Tramps.
Viņš norādīja uz lielajiem upuriem abās pusēs konfliktā, kas ir nāvējošākais konflikts Eiropas teritorijā kopš Otrā pasaules kara.
"Atzīstiet, ka visa šī situācija ir absurda. Tāpēc, jā, es darīšu visu, kas manos spēkos,"
viņš teica.
Donalds Tramps arī paziņoja, ka Savienotās Valstis drīzumā varēs atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai.
"Drīz mums tas būs iespējams, jo nafta tagad atkal plūst" caur Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu, sacīja Tramps.
ASV vairākkārt noteikušas un tad atkal atvieglojušas Krievijas naftai noteiktās sankcijas, tādējādi izraisot Eiropas sabiedroto valstu neapmierinātību.
Zelenskis pēc tikšanās ar G7 līderiem platformā "X" pauda, ka Ukrainas prioritātes ir skaidras, to vidū ir pretgaisa aizsardzības raķešu skaita palielināšana, ziemas atbalsta pakete un spiediena uz Krieviju pastiprināšana.