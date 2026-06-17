Aizvadītās diennakts laikā visiem Rīgas Centrāltirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos, pēc tirgus apskates pastāstīja Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA).
Viņš skaidroja, ka nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz Zivju paviljonu. Turklāt, pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība.
Savukārt no nākamā gada plānots gaļas tirgotājus pārcelt uz bijušo Sakņu paviljonu, līdz tam pielāgojot paviljonu, tā grīdu, sakārtojot komunikācijas, ledusskapjus un veicot citus darbus.
Sastaptie gaļas tirgotāji Ratniekam atzinuši, ka krīzes situācija atrisināta veiksmīgi un produkcija nav sabojājusies.
Politiķis piebilda, ka vakar situācija pārrunāta Rīgas domes koalīcijas padomē, kurā izskanējis atbalsts no visiem politiskajiem spēkiem par tirgus attīstības plānu īstenošanu. Tas ļautu īstenot Centrāltirgus attīstības vīziju, kurā Gaļas paviljonu paredzēts atvēlēt kultūras un mākslas funkcijai.
Jautāts, vai koalīcija varētu atbalstīt opozīcijas pieprasījumu Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA "Rīgas nami" vadības atbrīvošanai no amata, Ratnieks norādīja, ka jāizvērtē par tirgu atbildīgā valdes locekļa spēja atrisināt krīzes situāciju. Politiķis sagaida, ka radoši risinājumi tiktu atrasti ātrāk.
Savukārt Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs pauda neapmierinātību ar paveikto.
"Manā uztverē darbus, kas Centrāltirgū tika veikti pagājušajā naktī, varēja paveikt jau ievērojami agrāk.
Tas, ka nedēļu pēc paziņojuma par gaļas paviljona slēgšanu vēl nav nodrošināta tirdzniecība visās vietās, nozīmē, ka tirgus vadībai nav bijis plāna B. To es uzskatu par nolaidību," teica Kleinbergs.
Viņš apgalvoja, ka daļa tirgotāju tomēr joprojām ir bez tirdzniecības vietām. Tādēļ, tiekoties ar "Rīgas namu" padomi un izpilddirektoru, Kleinbergs prasīs, kurš uzņemsies atbildību par šo situāciju.
Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), izvērtējot Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku ekspluatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas ekspluatācijas prasībām.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka Gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi.
Atsevišķās konstrukciju atseguma vietās novērota aktīva metāla korozija, kas ilgstošā laikā būtiski samazinājusi konstrukcijas elementu nestspēju. Atsevišķās būves nesošajās konstrukcijās ir konstatētas plaisas un deformācijas, informē BVKB.
Jau 2020. gadā veiktajā tehniskajā apsekošanā konstatēti būtiski konstrukciju bojājumi un norādīta nepieciešamība veikt pasākumus to novēršanai, tomēr atkārtotajā apsekošanā secināts, ka konstatētie bojājumi nav novērsti un konstrukciju tehniskais stāvoklis turpinājis pasliktināties, min BVKB.
Kleinbergs uzdevis Rīgas izpilddirektoram Jānim Langem pārbaudīt Rīgas Centrāltirgus apsaimniekotāja SIA "Rīgas nami" vadības rīcību saistībā ar Gaļas paviljonu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu