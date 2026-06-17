Valdība otrdien pieņēma rīkojumu par apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas (KM) budžetā, novirzot finansējumu atlīdzībai kultūras mantojuma iestāžu darbinieku atalgojuma palielināšanai.
Lai atalgojumu varētu palielināt, plānots pārdalīt 1 187 946 eiro no preču un pakalpojumu izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem kultūras mantojuma iestāžu darbinieku atalgojuma palielināšanai. Iecerēts, ka 17 797 eiro novirzīs Memoriālo muzeju apvienībai, 70 468 eiro – Turaidas muzejrezervātam, 68 370 eiro – Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, 92 961 eiro – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam, 75 630 eiro – Latvijas Nacionālajam rakstniecības un mūzikas muzejam, 166 247 eiro – Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, 118 666 eiro – Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, 105 427 eiro – Latvijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, 407 585 eiro – Latvijas Nacionālajam arhīvam, 33 854 eiro – Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un 30 941 eiro – Latvijas Neredzīgo bibliotēkai. Tāpat paredzēts pārdalīt 24 431 eiro no subsīdiju un dotāciju izdevumiem uz atlīdzības izdevumiem Nacionālā kino centra kapacitātes stiprināšanai.
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