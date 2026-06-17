Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) darbinieki vēstulē Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) valdei pauduši bažas par jaunā zīmola "LSM" ieviešanu un iespējamu vēsturisko zīmolu "Latvijas Televīzija" un "Latvijas Radio" pakāpenisku izzušanu.
Vēstulē norādīts, ka valde prezentējusi un pakāpeniski sāk ieviest jaunizveidoto zīmolu "LSM", uzsverot to kā sabiedriskā medija "mātes zīmolu". Tomēr darbinieku ieskatā šis zīmols pakāpeniski aizvietošot gan Latvijas Radio, kas pērn atzīmēja 100 gadu jubileju, gan Latvijas Televīzijas zīmolu, kas pastāv jau vairāk nekā 70 gadus.
Darbinieki uzsver, ka Latvijas Televīzija un Latvijas Radio nav vienkārša uzņēmuma identitāte, kuru iespējams "apvienot", "palikt zem LSM" vai pakāpeniski likvidēt.
Vēstulē teikts, ka uz LTV ēkas Zaķusalā netiek plānots atgriezt izkārtni ar uzrakstu "Latvijas Televīzija", kas iepriekš tikusi noņemta.
Tāpat sapulcē ar LTV Ziņu dienestu LSM valde esot apstiprinājusi, ka
nākotnē pazudīs arī lielais uzraksts "Latvijas Radio" no LR ēkas Doma laukumā.
Vēstulē minēts, ka pārmaiņas jau redzamas sociālo mediju kontos, piemēram, LTV kontā sociālajā medijā "Facebook", kur logo aizstāts ar "LSM". Tāpat uzņēmuma vakancēs parādījušies termini "LSM televīzija" un "LSM radio".
Darbinieki atgādina, ka pirms sabiedrisko mediju apvienošanas kā būtisks nosacījums tika minēta uzņēmumu identitāšu saglabāšana. Tāpat no Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) puses iepriekš vairākkārt izskanējuši solījumi neapvienot ziņu dienestus, lai saglabātu redakcionālo daudzveidību.
Tomēr, kā norādīts vēstulē, LSM valde esot pieņēmusi lēmumu arī par ziņu dienestu apvienošanu, un drīzumā paredzēts sākt šo procesu.
Darbinieki norāda, ka pašreizējā SEPLP priekšsēdētāja Sanita Upleja-Jegermane padomē strādā kopš 2021. gada un piedalījusies sarunās ar LTV un LR darbiniekiem laikā, kad tika pausti solījumi par vēsturisko zīmolu saglabāšanu.
Vēstulē ir arī atsauce uz 2024. gada 11. novembra SEPLP lēmumu par uzņēmuma "Latvijas Sabiedriskais medijs" dibināšanu un statūtu apstiprināšanu. Tajos noteikts, ka LSM valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces jeb SEPLP piekrišana jebkādām zīmolu izmaiņām, nodrošinot apvienošanas koncepcijā panākto vienošanos ievērošanu.
Atsevišķā vēstulē LSM valdei darbinieki aicina saglabāt vēsturiskos zīmolus publiskajā telpā un vidē, tostarp uz ēkām un mikrofoniem.
"Latvijas Radio" ir kvalitātes zīme, kurai sabiedrība uzticas jau vairāk nekā 100 gadus, savukārt "Latvijas Televīzijas" zīmols sabiedrībai pazīstams, tuvs un uzticams ir jau vairāk nekā 70 gadu. Šie zīmoli nav tikai medija vai uzņēmuma juridiskais īpašums — tie pieder visai Latvijas sabiedrībai," teikts vēstulē.
Vēstulē LSM valdei darbinieki lūdz skaidrot, kāda loma zīmoliem "Latvijas Radio" un "Latvijas Televīzija" paredzēta nākotnē, vai ēterā saglabāsies zīmoli "Latvijas Radio ziņas" un "Panorāma", kā arī kādi plāni ir attiecībā uz ēku vizuālo noformējumu.
Vēstuli trīs darba dienu laikā parakstījuši vairāk nekā 200 LSM, LTV un LR darbinieki, tostarp žurnālisti, redaktori, režisori, producenti, datorgrafiķi, montāžas speciālisti un citi mediju nozares profesionāļi.
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