Kultūras ministrija (KM) sagatavojusi grozījumus Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz noteikt pienākumu publiska pasākuma organizētājam nesākt vai pārtraukt pasākumu agrīnās brīdināšanas paziņojuma gadījumā, kā arī gadījumus, kad organizētājam nebūs pienākuma atmaksāt pilnu biļetes vērtību.
Kā izriet no likumprojekta anotācijas, kas pieejama Tiesību aktu portālā, grozījumi attiektos uz situācijām, kad kompetentā institūcija publiski izziņojusi agrīnās brīdināšanas paziņojumu jeb saņemts šūnu apraides paziņojums par apdraudējuma līmeni pasākuma norises vietā vai tās tieši aptverošajā teritorijā.
Šādos gadījumos publiska pasākuma organizētājs nedrīkstēs sākt pasākumu vai viņam tas būs jāpārtrauc, ja apdraudējums rada vai var tieši radīt būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un konkrētajos apstākļos nav iespējams nodrošināt cilvēku drošību.
Ja maksas publisks pasākums apdraudējuma dēļ nenotiks vai notiks tikai daļēji, organizētājam noteiktos gadījumos nebūs pienākuma atmaksāt pilnu biļetes vērtību. Tas attiektos uz gadījumiem, kad pasākums atcelts vai pārtraukts ne vēlāk kā vienu stundu pirms tā sākuma vai citā brīdī, kad apdraudējums tieši ietekmē pasākuma norisi un objektīvu, no organizētāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pasākumu nav iespējams turpināt vai atsākt.
Likumprojekts arī paredz, ka tad, ja publiska pasākuma norise pārtraukta un to objektīvi nav iespējams atsākt, pasākumu uzskatīs par atceltu.
Likumprojekts izstrādāts pēc KM iniciatīvas, pamatojoties uz Krīzes vadības centra sadarbībā ar nozaru ministrijām un dienestiem izstrādāto rīcības algoritmu, kā arī KM vadlīnijām kultūras pasākumu organizētājiem par rīcību agrīnās brīdināšanas paziņojuma laikā par gaisa telpas jeb dronu apdraudējumu.
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