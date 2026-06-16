Izraēlai karā pret Irānas atbalstīto teroristu grupējumu "Hizbollah" Libānā ir jārīkojas atbildīgāk, otrdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Es neesmu apmierināts ar to, kā Izraēla ir rīkojusies attiecībā uz Libānu un "Hizbollah" - viņiem vajadzēja šo uzdevumu paveikt ātrāk," Tramps sacīja tikšanās laikā ar Kataras emīru šeihu Tamimu bin Hamadu at Tani.
Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu "jāuzņemas lielāka atbildība attiecībā uz Libānu", G7 samita laikā Francijas kūrortpilsētā Eviānā notikušajā sanāksmē teica Tramps.
Izraēla jau "pārāk ilgi" cīnās pret "Hizbollah", un "tiek nogalināti pārāk daudz cilvēku", Tramps sacīja par konfliktu, kurā Libānā ir gājuši bojā aptuveni 3800 cilvēku un ievainoti vēl apmēram 11 700.
"Nav jāsagrauj daudzdzīvokļu nams katru reizi, kad meklējat kādu, jo šajos namos dzīvo daudz cilvēku, un ne visi no viņiem pieder pie "Hizbollah", to es varu jums pateikt," sacīja ASV prezidents, komentējot Izraēlas uzlidojumus Libānā.
Karš Libānā tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem šķēršļiem līgumam par kara Irānā izbeigšanu. "Hizbollah" galvenā atbalstītāja Irāna ir paziņojusi, ka jauni Izraēlas uzbrukumi Libānai un turpmāka teritorijas okupācija tiks uzskatīti par vienošanās pārkāpumu.
Izraēla ir paziņojusi, ka pagaidām neplāno izvest savus sauszemes spēkus no okupētās teritorijas kaimiņvalstī, norādot, ka tās mērķis ir aizsargāt savus iedzīvotājus Izraēlas ziemeļos no turpmākiem grupējuma uzbrukumiem.
Tajā pašā laikā Tramps raksturoja konfliktu Libānā kā "nelielu karu" salīdzinājumā ar "lielo" karu ar Irānu.
Karš Tuvajos Austrumos sākās 28. februārī, kad ASV un Izraēla uzbruka Irānai, kas atbildēja ar triecieniem citviet reģionā.
Libāna tika iesaistīta karā marta sākumā, kad Teherānas atbalstītais šiītu teroristiskais grupējums "Hizbollah" pēc Irānas augstākā līdera nogalināšanas sāka raķešu uzbrukumus Izraēlai, uz ko Izraēla atbildēja ar gaisa uzlidojumiem un sauszemes iebrukumu.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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