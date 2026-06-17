Igaunijas pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotajās ātri pagatavojamajās nūdelēs "Reeva" konstatējis salmonellas, pavēstīja Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), atsaucoties uz Igaunijas atbildīgās iestādes ievietoto paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.
Salmonellas konstatētas "Reeva" ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu 60 gramu iepakojumā ar derīguma termiņu 2027. gada 17. jūnijs un ātri pagatavojamajās nūdelēs "Reeva" ar liellopa gaļas garšu 60 gramu iepakojumā ar derīguma termiņu 2027. gada 18. aprīlis.
Latvijas PVD ir sācis pārbaudes vairumtirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību.
Tāpat PVD ir paņēmis dažādu veidu "Reeva" nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai. Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas.
PVD aicina pirms produkta lietošanas uzturā vienmēr iepazīties ar informāciju, kas norādīta produkta marķējumā un lietot to tā, kā norādījis ražotājs. Šajā gadījumā nūdeles aplejot ar verdošu ūdeni. Salmonellas un citus piesārņotājus var saturēt dažādi produkti, taču lielākā daļa no piesārņotājiem iet bojā, ja produkts tiek termiski apstrādāts. Piemēram, salmonellas, nonākot saskarē ar verdošu ūdeni, iet bojā nepilnas minūtes laikā.
Piesardzības nolūkos
PVD aicina patērētājus, kuri iegādājušies produktus ar Igaunijas ziņojumā minētajiem derīguma termiņiem, atturēties no to lietošanas uzturā.
Mazumtirgotājs SIA "Rimi Latvia" šogad 11. jūnijā mājaslapā publicējis paziņojumu, ka atsauc no tirdzniecības un lūdz pircējiem līdz 24. jūnijam nodot atpakaļ "Rimi" veikalā ātri pagatavojamās nūdeles "Reeva" ar vistas garšu 60 gramu iepakojumā ar derīguma termiņu 2027. gada 17. jūnijs. Piegādātājs ir SIA "Daisena Latvia". Atsaukuma iemesls ir iespējamais mikrobioloģiskais piesārņojums.
Savukārt mazumtirgotājs SIA "Maxima Latvija" šogad 12. jūnijā publicējis paziņojumu, ka atsauc no tirdzniecības attiecīgās "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles ar vistas garšu saistībā ar preču neatbilstību kvalitātes prasībām. Iegādātās nūdeles "Maxima Latvija" aicina atgriezt veikalā līdz 12. jūlijam.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.
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