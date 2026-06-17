VDAA: Saeimas vēlēšanu platformas izstrādē saglabājas riski

Vēlēšanu platformas izstrādē pirms Saeimas vēlēšanām saglabājas riski, liecina Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) sniegtā informācija Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Aģentūras sniegtā informācija liecina, ka vēlēšanu platformas sagatavošanā kā viens no būtiskākajiem atskaites punktiem noteikta funkcionalitātes iesaldēšana līdz 30. jūnijam, pēc kuras vairs nav paredzētas būtiskas izmaiņas sistēmas funkcionalitātē.
Līdz tam paredzēts pabeigt vairākus galvenos darbus, tostarp infrastruktūras sagatavošanu, kandidātu sarakstu funkcionalitātes ieviešanu, kā arī drošības testēšanu un auditus. Kandidātu sarakstu iesniegšana Centrālajai vēlēšanu komisijai plānota no 20. jūnija līdz 5. jūlijam.
VDAA informējusi, ka kandidātu sarakstu funkcionalitāte jau ieviesta produkcijas vidē, bet sistēma atrodas stabilizācijas posmā, kurā tiek novērsti konstatētie defekti un veikta papildu testēšana.
Vienlaikus aģentūra norāda uz vairākiem riskiem.
Viens no būtiskākajiem ir ar vēlēšanu informācijas sistēmas (VELIS) papildinājumu savlaicīgu izstrādi un piegādi saistīts risks, jo atsevišķu funkcionalitāšu izstrāde prasījusi ilgāku laiku nekā sākotnēji plānots, kas var ietekmēt turpmāko testēšanu un sistēmas ieviešanu.
Tāpat pastāv risks, ka kandidātu sarakstu iesniegšanas periodā var tikt konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kas var ietekmēt pakalpojuma pieejamību. Šī iemesla dēļ paredzēts nodrošināt pastiprinātu sistēmas monitoringu un operatīvu incidentu pārvaldību.
Papildus norādīts arī uz risku saistībā ar referendumu un tautas nobalsošanas funkcionalitātes izstrādi, kuru nodošana citam izstrādātājam var radīt integrācijas un kvalitātes problēmas, kā arī ietekmēt kopējo platformas stabilitāti.
Vēlēšanu platformas attīstība paredz vairākas funkcionālās iterācijas, tostarp balsošanas procesa, balsu skaitīšanas, rezultātu protokolu un publiskā portāla pilnveidi, kā arī mediju datu pieejamības risinājumus.