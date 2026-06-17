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#digitalizācija #saeima #uzņēmēji

VDAA: Saeimas vēlēšanu platformas izstrādē saglabājas riski

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 17. jūnijs, 10:56
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2026. gada 17. jūnijs, 10:56
Balsu skaitīšana 14. Saeimas vēlēšanās.
Balsu skaitīšana 14. Saeimas vēlēšanās.
Foto: Zane Bitere/LETA

Vēlēšanu platformas izstrādē pirms Saeimas vēlēšanām saglabājas riski, liecina Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) sniegtā informācija Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

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Aģentūras sniegtā informācija liecina, ka vēlēšanu platformas sagatavošanā kā viens no būtiskākajiem atskaites punktiem noteikta funkcionalitātes iesaldēšana līdz 30. jūnijam, pēc kuras vairs nav paredzētas būtiskas izmaiņas sistēmas funkcionalitātē.

Līdz tam paredzēts pabeigt vairākus galvenos darbus, tostarp infrastruktūras sagatavošanu, kandidātu sarakstu funkcionalitātes ieviešanu, kā arī drošības testēšanu un auditus. Kandidātu sarakstu iesniegšana Centrālajai vēlēšanu komisijai plānota no 20. jūnija līdz 5. jūlijam.

VDAA informējusi, ka kandidātu sarakstu funkcionalitāte jau ieviesta produkcijas vidē, bet sistēma atrodas stabilizācijas posmā, kurā tiek novērsti konstatētie defekti un veikta papildu testēšana.

Vienlaikus aģentūra norāda uz vairākiem riskiem.

Viens no būtiskākajiem ir ar vēlēšanu informācijas sistēmas (VELIS) papildinājumu savlaicīgu izstrādi un piegādi saistīts risks, jo atsevišķu funkcionalitāšu izstrāde prasījusi ilgāku laiku nekā sākotnēji plānots, kas var ietekmēt turpmāko testēšanu un sistēmas ieviešanu.

Tāpat pastāv risks, ka kandidātu sarakstu iesniegšanas periodā var tikt konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kas var ietekmēt pakalpojuma pieejamību. Šī iemesla dēļ paredzēts nodrošināt pastiprinātu sistēmas monitoringu un operatīvu incidentu pārvaldību.

Papildus norādīts arī uz risku saistībā ar referendumu un tautas nobalsošanas funkcionalitātes izstrādi, kuru nodošana citam izstrādātājam var radīt integrācijas un kvalitātes problēmas, kā arī ietekmēt kopējo platformas stabilitāti.

Vēlēšanu platformas attīstība paredz vairākas funkcionālās iterācijas, tostarp balsošanas procesa, balsu skaitīšanas, rezultātu protokolu un publiskā portāla pilnveidi, kā arī mediju datu pieejamības risinājumus.

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Ieteiktie raksti

Saskaņā ar grafiku vēlēšanu nedēļa noteikta no 28. septembra līdz 3. oktobrim, bet Saeimas vēlēšanu diena paredzēta 3. oktobrī.

VDAA uzsver, ka risku mazināšanai tiek aktualizēti izstrādes grafiki, prioritizētas kritiskās funkcionalitātes un nodrošināta regulāra projekta progresa uzraudzība.

VDAA vadītājs Valdis Pusvācietis komisijas sēdes laikā gan skaidroja, ka visi iesaistītie strādā, lai sistēmu izstrāde notiktu pēc iespējas raitāk. "Nepieciešamības gadījumā strādājam arī naktīs," teica Pusvācietis, sakot, ka darbi notiek, tiek veikti dažādi testi un sistēmu pārbaudes.

"Pašlaik sūdzības netiek saņemtas," norādīja Pusvācietis.

Komisijas vadītājs Oļegs Burovs (GKR) aicināja iesaistītos apliecināt sabiedrībai, ka iedzīvotāji 3. oktobrī varēs nobalsot jebkurā vietā Latvijā, jo tās esot bijušas vienas no lielākajām bažām. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Zviedris apliecināja, ka iedzīvotāji savu balsi varēs atdot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā.

Zviedris arī atgādināja pašu deputātu pieņemto lēmumu, ka Saeimas vēlēšanu balsis tiks skaitītas manuāli, kas nozīmē, ka rezultāti būs zināmi nedaudz vēlāk, bet, visticamāk, darbs pie balsu skaitīšanas tiks pabeigts nākamās dienas rītā.

15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.

Ministru kabinets krīzes vadības sēdē aprīļa beigās nolēma vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valstij daļēji vai pilnībā piederošajiem uzņēmumiem SIA "Latvijas Mobilais Telefons", SIA "Tet" un "Latvijas valsts meži". Attiecīgi tika izbeigts līgums ar vēlēšanu platformas izstrādātāju "RIX Technologies".

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma trešā panta astoto daļu, kas ļauj izņēmuma kārtā atkāpties no publiskā iepirkuma piemērošanas, ja tas nepieciešams būtisku valsts drošības interešu aizsardzībai, iepriekš skaidroja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā.

12. jūnijā VDAA informēja, ka "Latvijas valsts meži" pirms plānotā termiņa ir pabeigusi Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumu izstrādi, "Latvijas mobilais telefons" noteiktajā termiņā ir ieviesusi kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti Vēlēšanu informācijas sistēmā (VELIS), bet "Tet" turpina padziļinātus sistēmu drošības testus un auditus.

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