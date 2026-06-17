Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides uzņēmums (VGTRK) veidoja atsevišķas ziņu pārraides Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam ar segvārdu "Galvenais skatītājs", medijam "Eho" atklāja bijušais "Rossija-1" programmas "Vestji" galvenais redaktors Dmitrijs Skorobutovs.
"Tas notika šādi. Pieņemsim, ka regulārais "Vestji" raidījums tika pārraidīts plkst. 20, pēc kura palika raidījuma komanda. Mums bija norādījumi, kādas ziņas atstāt šajā raidījumā, ko pievienot, kur izdaiļot, kur izņemt, lai Putinam pēc tam varētu parādīt ideālu priekšstatu par brīnišķīgo Krieviju šodien. Lūk, viņš ir tik labs prezidents, un paskatieties, cik labi viņi par jums runā televīzijā. Tātad, tā ir taisnība, tas, ko jūs darāt, ir pareizi. Un tā viņi to ierakstīja," viņš klāstīja.
Tad, kā stāstīja Skorobutovs, šīs pārraides Putinam tika rādītas ar preses dienesta starpniecību. Viņš teica, ka ziņu rediģēšana Krievijas prezidentam tika sākta 2011. gadā pēc protestiem Bolotnajas laukumā.
Putina tuvāko lokā "visi bija šokēti par Bolotnajā notiekošo, un viņi centās viņu izolēt no reāliem notikumiem un informatīvās vides, nemaz nerunājot par tiešu kontaktu ar ārpasauli", viņš teica.
Turklāt Skorobutovs uzsvēra, ka Kremļa vadītājs pašlaik maz zina par reāliem notikumiem un ļoti maz par to, kas notiek karā.
"Viņi sāka cenzēt viņa kara atspoguļojumu pēc tam, kad tika nogremdēts kreiseris "Moskva". Putins vairāk nekā nedēļu tika turēts neziņā par to, ka viņam vairs nav kreisera "Moskva", ka viss, kas viņam palikusi, ir "otrā armija pasaulē"," sacīja Skorobutovs.
2011. gada decembrī Maskavas Bolotnajas laukumā pulcējās tūkstošiem cilvēku, lai paustu protestu pret Krievijas parlamenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Šajā laukumā 2012. gada 6. maijā - dienu pirms Putina inaugurācijas prezidenta amatā - Maskavā notika arī tā dēvētais Miljonu maršs, kura laikā policija nobloķēja gājiena ceļu un izprovocēja sadursmes, un vairāki simti demonstrantu tika aizturēti un tiesāti.
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