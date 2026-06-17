Latvijas iedzīvotāji visvairāk baidās no onkoloģiskām saslimšanām, sirds un asinsvadu slimībām, kā arī neiroloģiskām un psihiskām saslimšanām, liecina "Mana Aptieka & Apotheka" jaunākā Veselības indeksa dati.
No onkoloģiskām saslimšanām baidās 53% aptaujāto, no sirds un asinsvadu slimībām — 41%, bet no neiroloģiskām un psihiskām saslimšanām — 19%. Savukārt 19% aptaujāto norādījuši, ka no saslimšanām nebaidās.
Aptaujas dati liecina, ka no onkoloģiskām saslimšanām baidās visās iedzīvotāju grupās, bet izteikti mazāk vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kur par to ir nobažījies katrs trešais aptaujātais jeb 33%. Tāpat nedaudz mazāk par onkoloģiskām saslimšanām uztraucas iedzīvotāji, kuriem kopumā ikdienā ir zemāks stresa līmenis, — šajā grupā bažas pauduši 44% respondentu.
Par sirds un asinsvadu saslimšanām visvairāk nobažījušies ir aptaujātie vecumā virs 65 gadiem. No šīm saslimšanām baidās arī iedzīvotāji, kuri kopumā atzinuši, ka dzīvo neveselīgi — šajā grupā par sirds un asinsvadu slimībām uztraucas 47% aptaujāto.
Katrs piektais aptaujātais jeb 19% iedzīvotāju ir noraizējies arī par iespēju saslimt ar neiroloģisku vai psihisku saslimšanu. Visbiežāk šādas bažas pauž iedzīvotāji ar augstu ikdienas stresa līmeni, kā arī cilvēki vecumā virs 65 gadiem.
"Mana Aptieka & Apotheka" Veselības indeksa pētījums tiek veikts jau deviņus gadus sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Katru gadu tiešās intervijās tiek aptaujāti 1003 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
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