ASV prezidents Donalds Tramps G7 valstu grupas līderu samitā paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar Irānu, vēsta izdevums "Politico".
Tramps paudis gatavību apsvērt spēcīgāku spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, lai palīdzētu izbeigt karu pret Ukrainu. Apmaiņā pret to viņš norādīja, ka ASV ir nepieciešams sabiedroto atbalsts, lai īstenotu miera vienošanos ar Irānu.
"Sarunas, ko esam veikuši savā starpā un ar ASV prezidentu - gan oficiālās sanāksmēs, gan neformālās - man rada zināmu optimismu," žurnālistiem sacīja Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
Tajā pašā laikā diplomāti brīdināja no pārmērīga optimisma, norādot, ka Tramps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicies atbalstu Ukrainai.
Saskaņā ar izdevuma "Politico" informāciju, sabiedroto bažas pieauga pēc Trampa gandrīz stundu ilgās telefonsarunas ar Putinu svētdien, kas radīja bažas, ka ASV prezidents varētu atkal aicināt Ukrainu atdot teritorijas Krievijai.
Tomēr pēc tikšanās ar Volodimiru Zelenski un citiem līderiem Tramps paziņoja par plāniem atjaunot sankcijas pret Krievijas naftas nozari.
Saskaņā ar divu diplomātu teikto, sarunu laikā Tramps arī aicināja G7 partnervalstis atbalstīt viņa vienošanos ar Irānu un palīdzēt mīnu iznīcināšanā Hormuzas šaurumā.
Publiski Tramps mazināja Eiropas atbalsta nozīmi.
"Es nedomāju, ka mums būs vajadzīga liela palīdzība," viņš teica pirmdien.
Tomēr aiz slēgtām durvīm Tramps bija atklātāks par ASV vajadzībām, norāda "Politico".
"Jābūt zināmai piekāpībai attiecībā uz Ukrainu," piebilda viens diplomāts. "Pastāv ļoti lielas cerības, ka viņš atbalstīs Ukrainu. Tieši to viņš teica līderiem."
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