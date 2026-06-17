Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību.
Ierobežojumi neattiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Kulbergs pirmdien pēc Informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem sacīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudes periodu, kura laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Premjers uzsvēra, ka gan aizņemtā valsts nauda, gan ES līdzekļi jāizmanto efektīvi. Valdības vadītājs atsaucās arī uz pēdējā laikā publiski izskanējušajām bažām par IKT projektu pārvaldību. Pēc premjera sniegtās informācijas, 2024. un 2025. gadā IKT projektos iztērēti 452 miljoni eiro. Turklāt 38% projektu apkalpojuši trīs uzņēmumi. Viņš rosināja izvērtēt konkurences apstākļus un biežāk izmantot jau tirgū pieejamus risinājumus.
Bet pagājšnedēļ, reaģējot uz platformas "X" lietotāja Gata Krūmiņa šādu ierakstu: "Es būtu ļoti pateicīgs Andrim Kulbergam, ja līdz turpmākam uzliktu moratoriju visiem šiem salātu pētījumiem.[..] Nu nav normāli pētīt kaimiņu dzeršanu par mūsu naudu! Neviens no tiem pētījumiem nav normāls!", Kulbergs šajā pašā platformā atbildēja: "Es izturēt nevaru šos izšķērdīgos, bezjēdzīgos pētījumus... Tas, domāju, ne tikai mani, bet visu sabiedrību tracina. Es uzdevu birojam izskatīt risinājumu, kā uzlikt moratoriju, ka tiek izvērtēta visu pētījumu lietderība. Tas aizņems resursus un laiku, bet labāk tā nekā izšķērdība." Uz citu lasītāju iebildumiem, ka šāds paziņojums noliek zem sitiena arī nopietnus pētījumus eksaktajās zinātnēs, Kulbergs atbildēja: "Nevispārināsim, ir taču skaidrs, ko es ar šo domāju. Ir vesela pietuvināto kasta, kas parazitē un veģetē uz šo bez pievienotas vērtības. Varu parādīt "Rail Baltica" 101 pētījumu sarakstu, kas izmaksāja 46 miljonus eiro, varu parādīt "Rīgas siltuma" bezjēdzīgākos, absurdīgākos pētījumus, kur "ChatGPT" kvalitatīvāk uzrakstītu. Viss šis nogulstas tarifos, budžetos, izmaksās."
Premjera padomniece vēlāk precizējusi, ka ministriem tiks dots oficiāls uzdevums pārskatīt gan pašlaik īstenotos, gan nākotnē plānotos pētījumus savās nozarēs. Ministrijām būs jāsniedz informācija par katra pētījuma mērķi, izpētes priekšmetu un konkrētiem, izmērāmiem ieguvumiem sabiedrībai. Šāda uzdevuma mērķis būs noskaidrot, kādu praktisku informāciju pētījumi sniedz un kā ministrijas plāno izmantot iegūtos rezultātus politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
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