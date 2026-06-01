Pamatīgu satraukumu par valsts iekšējo drošību piedzīvojuši realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Kohi, kuri tikko atgriezušies no brīvdienām. Bažas par nekontrolētajiem incidentiem ar droniem gaisa telpā Viesturam pat likušas apsvērt emigrācijas un darba meklējumu iespējas svešumā. Tikmēr Olga saglabā vēsu prātu, mierinot, ka krīzes situācijām laulātie ir sagatavojušies un rīcības scenāriju jau laikus izstrādājuši.
Grieķijas ceļojuma somu izpakošanu Kohu namā pavadīja Viestura pārdomas par pēdējā laika satraucošajām ziņām – dronu parādīšanos virs Latvijas. Tas laulātajam licis pat ieminēties, ka prātīgāk būtu bijis palikt siltajās dienvidu zemēs. Viņš neslēpj skepsi par to, ka, par spīti augošajiem tēriņiem valsts aizsardzībai, reāla bezpilota aparātu neitralizēšana klibo. Sekojot līdzi informācijai arī Vācijas mediju telpā, Viesturs pamanījis krasas atšķirības reaģēšanas ātrumā – kamēr citviet Eiropā ziņas par drona lidojumu un atrašanās vietu parādās zibenīgi, Latvijas pusē viss aprobežojas vien ar gariem izmeklēšanas procesiem. Viņa vērtējums par situāciju ir skarbs: "Liekās, kaut kāda cilvēku muļķošana!"
Olga, komentējot vīra reakciju, neslēpj, ka Viesturs politiskajiem un drošības procesiem seko līdzi daudz pastiprinātāk nekā viņa pati. Tomēr, ja situācija tiešām kļūs kritiska, abiem jau ir skaidrs plāns, kā rīkoties. Viņa uzsver savu lojalitāti ģimenei: "Esmu teikusi viņam, ka es esmu gatava sekot viņam uz pasaules malu, kur vajag. Lai saka, ja baidās!"
Sieviete atminas, ka lielākā spriedze vīram bijusi tieši globālo nemieru sākumā. Lai gan sabiedrība pie šī fona jau ir pieradusi, Olga mudina nezaudēt modrību, lai nepalaistu garām brīdi, kad draudi kļūst pārāk tuvi. Kaut arī Viesturs joprojām cer uz atbildīgo dienestu profesionalitāti, viņa šī brīža noskaņojums ir visai pesimistisks: "Es kaut kur redzēju joku, ka Latvijā dronus ķer ar tauriņu ķeramajiem!"
Šis temats abu sarunās nav jauns, tomēr nonākt pie viena kopsaucēja laulātajiem joprojām ir sarežģīti. Olga ir pārliecināta, ka šobrīd galvenais ir rīkoties tālredzīgi. Pat ja iekšēji gribas ticēt tikai pozitīvākajam scenārijam, viņa pati atzīst, ka "grūti reāli iedomāties, ka te kaut kas tāds notiks". Tikmēr Viesturs ar ironisku smaidu saredz tikai vienu alternatīvu iespējamā apdraudējuma gadījumā: "Jāmeklē darbs ārzemēs! Šo lūdzu, mans darba devēj, neskaties!"
