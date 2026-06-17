Spēkā stājušies spriedumi divās krimināllietās par vēlētāju balsu pirkšanu pašvaldību vēlēšanās 2025. gadā.

Balso citu vietā

Armands Zariņš bija apsūdzēts par to, ka, lietojot uzpirkšanu un citā prettiesiskā veidā, kavēja četru personu tiesības brīvi realizēt savas tiesības ievēlēt deputātus Cēsu novada domē. Kā liecina apsūdzības materiāli, 2025. gada 6. jūnijā no rīta Zariņš telefoniski vienojies ar divām personām par to, ka

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