Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi tikās ar attiecību ekspertu Kristapu Ozoliņu, lai atklāti analizētu, kā neļaut izdzist romantikai laulības dzīvē. Kamēr Viesturam kopdzīves pirmsākumi asociējas ar aktīvu sievas iekarošanu un viņš meklē veidus, kā saglabāt sākotnējo sajūsmu pēc desmitgades kopā, Olga uzver, ka pagātnes scenārijus atkārtot nevēlas.
Pastaigas laikā Kohu pāris kopā ar speciālistu sprieda par savstarpējo dinamiku. Olga jau iepriekš bija norādījusi, ka viņai laulībā ir ārkārtīgi svarīgi just uzmanības apliecinājumus un flirtu. Savukārt Viesturu nodarbina jautājums, kā šo koķetēriju padarīt par ilgtermiņa ieradumu. Kristaps Ozoliņš viņiem atgādināja, ka romantiskas izpausmes prasa pastāvīgu darbu: "Ja jūs gribat attiecībās staigāt tajās rozā brillēs un jūs gribat, lai arī pēc desmit gadiem ir tāpat kā sākumā, tad arī uzvedaties tāpat kā sākumā! Ejiet uz katru randiņu, kā uz pirmo randiņu – koķetējiet, pārsteidziet viens otru, darāt labas lietas viens otram. Tas ir tikai praktizēšanas jautājums!
Komentāros ārpus kadra Viesturs kavējās atmiņās par to, cik daudz pūļu viņam savulaik prasīja Olgas sirds iekarošana. Viņš neslēpj, ka stabilu attiecību pamatu izveide prasīja nopietnu piepūli: "Es biju pamatīgs mednieks! Man liekas, ka tā arī ir jābūt. Mūsu attiecību sākumā nekas nenāca viegli – nācās pielietot daudz pūļu, pierādīt sevi. Es gan biju jauns, bez saistībām, nedaudz naivs. Atceroties attiecību sākumu, man liekas, tas bija tāds kārtīgs vīrieša mednieka panākums."
Diskusijai turpinoties, Olga pauda viedokli, ka atgriešanās pie pašiem pirmsākumiem nav iespējama. Viņasprāt, toreiz viņa pati izrādīja pārāk lielu iniciatīvu, tāpēc tagad vecajās sliedēs atgriezties negribas. Šobrīd sieviete no sava vīra gaida daudz aktīvāku iesaisti un pastiprinātu uzmanību ikdienā: "Man pietrūkst, kad vīrs... Ziniet to sajūtu, kad tu stāvi un tu no aizmugures jūti, ka uz tevi skatās? Es gribu, lai tas ir vīrs, ko es jūtu, nevis kaut kādi sveši, pieņemsim, cilvēki. Tev ir kādreiz, kad tu jūti, ka es, pieņemsim, gribētu pagriezties un tas ir vīrs! Vai arī tu noķer viņa skatienu vai tur viņš skatās un tu piemiedz viņam ar aci. "
Olga arī spriež, ka viņai, iespējams, pašai jāsāk pirmie soļi flirtā, lai pamudinātu Viesturu atbildēt ar to pašu. Viņa arī atklāja stāstu par abu pirmo satikšanos: "Mēs ar vīru iepazināmies klubā. Ja interesē, kādā tieši, tad "Sapņos un kokteiļos"!"
Rezumējot situāciju, Kristaps Ozoliņš norādīja, ka censties restaurēt pagātni nav jēgas – gadu gaitā partneri ir auguši un mainījušies. Viņa ieteikums ir abiem atklāti izrunāt, kādi elementi randiņos sniedz lielāko prieku, un mērķtiecīgi tos integrēt tikšanās reizēs.
