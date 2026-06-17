Līgo naktī Rīgā kursēs papildu sabiedriskais transports, bet svētku dienās braukšana būs bez maksas, informēja SIA "Rīgas satiksme" Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.
No 22. jūnija līdz 24. jūnijam sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības sarakstiem, savukārt pārceltajā darba dienā, sestdien, 27. jūnijā, pēc darba dienu kustības sarakstiem.
23. jūnijā un 24. jūnijā sabiedrisko transportu Rīgā visi pasažieri varēs izmantot bez maksas. Savukārt naktī uz 24. jūniju tiks norīkoti vairāki transporta papildreisi.
Papildreisi sabiedriskajam transportam tiks nodrošināti saistībā ar Līgo nakts pasākumiem Mežaparka Zaļajā teātrī, Grīziņkalnā un Dzegužkalnā.
Būs izmaiņas arī klientu centru darba laikā un pašvaldības maksas autostāvvietu apmaksai.
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