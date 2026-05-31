Kurzemes puses takas, kas saistās ar senām atmiņām, kļuvušas par fonu kādam īpatnējam eksperimentam — realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Vita un Lauris Valteri pastaigas laikā nolēma nogaršot turpat pļavā augošas pienenes. Kamēr Lauris uz notiekošo raudzījās caur joku, Vita dalījās stāstā par kādu kundzi, kuras teicamā izskata pamatā, visticamāk, ir tieši šis augs.
Pāris bija izvēlējies apceļot vietas, kur pagājusi Laura bērnība. Viņu ceļš veda caur Brocēnu centru, garām vietējam kultūras namam, tālāk dodoties pa promenādi Cieceres ezera pludmales virzienā. Spītējot vējam, abi noskatīja koptu zālienu, kurā auga pienenes, un Vita mudināja vīru tās nogaršot. Vēlāk viņa sprieda par dabas veltes vērtīgumu: "Pienenēs es jums konkrētus vitamīnus nenosaukšu, bet tās ir baigi veselīgās – gan tā galviņa, gan saknes dziļāk. Pienenes ir baigi labās!"
Pirms likšanas mutē Vita ieteica rūpīgi pārbaudīt, vai ziedos nav paslēpušies kukaiņi. Tikmēr Lauris asprātīgi piebilda: "Nē, nu šitā jau ir simt punkti apčurāta noteikti, jo te ar sunīšiem staigā." Attīrot augu, abi pamatīgi nopūta zieda galviņu. Vita sprieda, ka, tā kā tuvumā nav intensīvas auto satiksmes, šīs pienenes ir droši ēdamas. Pamanījis vēl kādu mazu radībiņu, Lauris to uzmanīgi noņēma, un jau pēc mirkļa sekoja degustācija: "Aiziet, priekā! Saskandinām!"
Ziedi tika tiesāti ar lielu apetīti. Vita neslēpa prieku ne tikai par veselīgumu, bet arī par labo garšu. Viņai prātā uzausa kāda vīra reiz teiktais, ka ik dienu vajadzētu apēst pa pienenei, turklāt šāds paradums esot populārs arī Vācijā. Vita atklāj: "Kad es Vācijā satiku savu bijušo saimnieci, kura izskatās savos 80 gados tik labi! Tieši pieneņu saknes un lapas, visu ko var dabūt no pienenes, viņa ir ēdusi. Man liekas, ka tas varētu būt viņas jaunības eliksīrs, noslēpums.”
Kad Lauris painteresējās, kā rīkoties rudenī, kad viss jau noziedējis, Vita atbildēja, ka dabas veltes jābauda tad, kad tām ir sezona. Sarunai turpinoties, vīrs ieminējās, ka pienenes varētu nākt par labu arī zarnu trakta problēmu gadījumos. Kā zināms, Vita jau ilgstoši cīnās ar hronisku kaiti – čūlaino kolītu, un šobrīd viņas ēdienkarte ir visai ierobežota: "Ar to čūlaino kolītu šobrīd ir sācies mans ikgadējais saasinājums un tad ir sarežģīti. Tad ir dienas, kā šī, kad es sagatavoju ēdienu, bet es aizmirsu to paņemt līdzi! Savārīju riktīgu vistas buljonu un aizmirsu to ieliet burciņā un paņemt līdzi, tāpēc šodien es ēdīšu kaut ko, tajā skaitā pienenes, un cerēšu, ka viss būs labi! Es paņēmu savas zāles, probiotiķus, visu pārējo un būs labi!"
