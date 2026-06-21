Rosība un tīrība pārņēmusi realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznes, dzejnieces Magones Liedeskalnas pagalmu. Palīgā aicinot draudzenes, viņa mērķtiecīgi turpina sētas sakopšanu, lai neatgriezeniski atbrīvotos no gadu laikā uzkrātajiem krāmiem. Šī procesa laikā saimniece pati spiesta secināt, cik nemanāmi apkārtējā vide laika gaitā aizpildās ar pilnīgi liekām lietām.
"Redz, kā tā dzīvojot, nemaz nejūti, kā esi apaudzis ar tādu kārtu drazas," pauž dzejniece. Nekādu kompromisu vai nostalģijas – no pamestas siltumnīcas stūriem laukā tiek vilkti un šķiroti veci tekstilizstrādājumi, segas, kastes, tukša stikla tara un tamlīdzīgi krāmi. Lieko mantu likvidēšana saimniecei sniedz patiesu atvieglojumu un emocionālu pacēlumu: "Cik forši! Urrā! Brīvība! Cik labs kaifs, ka var tikt no misenes vaļā! Urrā! Vecā dzīve!"
Šim saimniekošanas procesam Magone pieiet ar humoru – stikla taras un citu atkritumu izmešanu viņa salīdzina ar simbolisku distancēšanos no tiem cilvēkiem, kuri viņai veltījuši skarbus vārdus un aizspriedumus. "Vecie skauģi!" viņa nosaka. Katrs maisā iemestais priekšmets tiek asociēts ar kādu konkrētu nelabvēli. Draudzene Ilva, noskatoties šajās darbībās, caur smiekliem piebilst, ka dzejniece šādi savus kritizētājus ir "netīši nolādējusi".
Tomēr Magone tam nepiekrīt un skaidro, ka nekādus lāstus neraida – viņas mērķis ir vienkārši iztīrīt telpu no svešām negācijām. Sarunā ar Ilvu šova zvaigzne izceļ kādu īpašu kritizētāju, kura pēdējā laikā vairs neliek par sevi manīt, taču cita kādreizējā oponente viņu pamatīgi izbrīnījusi: "Viena tā, kas mani grauza, sāka aizstāvēt! Tas arī jau ir līmenis!"
Komentējot situāciju aizkadrā, dzejniece pauž gandarījumu par to, ka sabiedrības viedoklis nav akmenī kalts un cilvēki spēj kļūt saprotošāki. "Cilvēki tomēr mēdz arī mainīties uz labo pusi, un ir ļoti vērtīgi redzēt, ka tie, kas ir bijuši pret mani, pēkšņi kļuvuši tādi kā pozitīvāki pret mani. Tātad kaut kur kaut kas nostrādājis," spriež dzejniece.
Arī Ilva piekrīt, ka pašas Magones rīcība acīmredzot ir nesusi augļus, liekot apkārtējiem kļūt pretimnākošākiem. Tikmēr pati mājas saimniece ar smaidu sejā pēdējo tukšo pudeli velta tiem, kuri spējuši pārskatīt savus aizspriedumus. "Par viņiem visiem, tiem, kas ir atgriezušies no nešķīstības ceļa. Urrā!" viņa priecīgi rezumē.
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