Ieplāno vērienīgāko etnomūzikas notikumu Latvijā, lai jau 2026. gada 18. jūlijā atkal satiktos Valmiermuižā!
Starptautiskais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls devīto gadu pulcēs unikālas un autentiskas pieredzes meklētājus, kā arī izcilus solistus un mūsdienu etnomūzikas grupas no tuvākām un tālākām zemēm, piedāvājot vienus no aizraujošākajiem šīs vasaras mūzikas svētkiem.
Festivāla rīkotāji šobrīd aktīvi meklē jaunus skanējumus, etnomūzikas grupas un sadarbības Pasaules mūzikas forumā “Womex”, kas norisinās Somijā. Lai gan festivāla programma vēl top, organizatori jau tagad izziņo datumu un uzsāk pirmo biļešu tirdzniecību – īpašās “cīruļu biļetes” pieejamas par draudzīgāku cenu tikai ierobežotā skaitā.
Festivāls ir vērienīgākais etnomūzikas notikums Latvijā, kurā latviešu tradicionālā kultūra tiek ievietota gan mūsdienīgā, gan starptautiskā – pasaules mūzikas – kontekstā. Tā mērķis ir veidot dzīvu un iekļaujošu vidi, kurā tradīcijas sastopas ar jaunradi – mūzikā, amatniecībā, kulinārijā un citās mākslas formās.
Pateicoties Interreg projekta atbalstam, šogad festivālā norisināsies savstarpēja sadarbība un pieredzes apmaiņa ar igauņu etnomūzikas festivālu “Aigu Om”, stiprinot kultūras saites starp Latviju un Igauniju un veicinot reģionālo sadarbību etnomūzikas un tradicionālās kultūras jomā.
Pasaules mūzikas forumā ar savu pieredzi Valmiermuižā dalās gan dalībnieki, gan apmeklētāji – Lauma Bērza, kas festivālā piedalījusies ar grupām “Tautumeitas”, “RAHU”, “Kaktu balles muzikanti”, kā arī vadījusi karošu spēles meistarklasi: “Vienīgais brīvdabas festivāls Latvijā, kas ir veltīts etniskajai mūzikai, kur vienmēr var izbaudīt arī ārzemju māksliniekus. Turklāt organizatori ir parūpējušies par to, ka tas notiek ļoti skaistā vidē un visu dienu ir interesanti! Piemēram, izmēģinot citur neredzētas aktivitātes – ērmriteņus vai senos amatus kā sviesta kulšana. Ir sajūta, ka festivālā gribas ļauties tam, ko ikdienā neesi pieredzējis.”
Savukārt Avo Kartul no Tartu Universitātes bibliotēkas, kurš festivālu apmeklējis trīs reizes, atzīst: “Meklēju interesantus koncertus – visvairāk paticis Canzoniere Grecanico Salentino no Itālijas, Torgeir Vassvik no Norvēģijas un daudzi citi. Bieži ceļoju uz Latviju, jo mani aizrauj muižas. Man patīk šis festivāls, tāpēc ceru, ka tas izaugs par divu dienu festivālu, lai uzkavētos ilgāk.”
Grupas “Laimas muzykanti” menedžere Ieva Kļava atminas: “Mēs bijām ļoti aprūpēti un palutināti! Prātā palicis, cik forša ir publika – mūsu koncertu apmeklēja arī dejotāji, kas visu pūli iekustināja skanot “Meitu mātei”. Šķiet, ka Latvijā ir divi festivāli, ko ir droši un patīkami apmeklēt ar bērniem - Valmiermuižas etnomūzikas festivāls un festivāls “Sansusī”. Meita joprojām atceras šo piedzīvojumu!”
Carlos Norton, portugāļu mūziķis un žurnālists, dalās iespaidos: “Dzeja bija burvīgs papildinājums festivālam! Tāpat arī pamēģināt īstu sviestu un vietējo alu. Protams, mūzika bija izmeklēta un lieliski iederējās atmosfērā. Festivāls likās ļoti patiess un īsts!”
Cīruļu biļetes jau pieejamas festivāla mājaslapā šeit.
Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadiem ieeja festivālā bez maksas. Valmiermuižas etnomūzikas festivāls ir suņiem draudzīgs.
Valmiermuižas etnomūzikas festivālu rīko Valmiermuižas kultūras biedrība sadarbībā ar Kultūras menedžmenta centru “Lauska”. Atbalsta Valmiermuižas alus darītava, Valsts kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada pašvaldība, Interreg, UPBEAT Platform, ZAAO, Audio, Aula un citi.
