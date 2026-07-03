Spānijas valdība lēmusi legalizēt 1,3 miljonus imigrantu, kas valstī uzturas nelegāli. Tas ir reāls drauds arī Latvijai, – to 360 Ziņām ar bažām atzīst mūsu Eiropas Parlamenta deputāti. Spāņu legalizētie afrikāņi un imigranti no musulmaņu zemēm brīvi varēs pārvietoties pa visu Šengenas zonu, tai skaitā braukt uz Latviju.
Izvarošanas, slepkavības un iesaiste organizētās noziedzības tīklos – šīs kā imigrācijas raisītas briesmas arvien biežāk piemin Eiropas Parlamenta deputāti. Pēdējo mēnešu laikā eirodeputāti ir nobalsojuši par konkrētām rīcībām, lai drīzumā ierobežotu ne tikai nelegālo imigrāciju, bet arī ekonomiskās laimes meklētāju imigrantus no trešajām valstīm. Taču Spānijas lēmums legalizēt tik daudz imigrantu, nu jau 1,3 miljonus, raisa pamatīgas bažas, – 360 Ziņām atzīst Eiropas Parlamenta deputāts Milans Mazureks no Slovākijas: “Mēs par viņiem neko nezinām. Nezinām kriminālo pagātni. Nezinām, vai rada drošības risku. Ja pat 1% no viņiem uzskatāms par bīstamu, tā ir katastrofa Eiropas Savienībai. Spānija ir jāizslēdz no Šengenas zonas. Nav taču cita veida, kā mums sevi pasargāt. Taču baidos, ka Spāniju nesodīs, jo Eiropas Komisija mums ir bezzobaina.”
Arī Latvijas eiroparlamentārieši Spānijas lēmumu legalizēt migrantus sauc par farsu un lielu nelaimi. Eiropas Parlamenta deputāts Vilis Krištopans pauž savu sašutumu: “Tā manā uztverē ir katastrofa! Spānijas premjers Sančess grib viņus visus legalizēt, lai viņi būtu potenciāli viņa vēlētāji. Tas ir Eiropas Savienībā – vienu miljonu nenosakāmas izcelsmes, dažādu ticību, dažādu kultūru cilvēku, no kuriem viena liela daļa ir potenciāli noziedznieki, – legalizēt. Tas nozīmē, ka arī Latvijā kāds no viņiem iekļūs. Tā ir liela nelaime normālām ģimenēm, normāliem cilvēkiem, strādīgiem.”
Arī Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere piekrīt šim viedoklim: “Ļoti nepareizs un bīstams solis. Šīm valstīm kā Spānija, ja viņi grib legalizēt, nu tad viņiem būtu jāmaksā pārējiem, jo tas var ietekmēt arī citu valstu sociālos tirgus, tiesībsargājošo iestāžu darbu. Ir vajadzīga daudz stingrāka migrācijas politika un stingrāki noteikumi tiem, kas šķērso robežu nelegāli. Nevis, ka tu esi laimīgi iekļuvis un ar tevi te auklēsies. Nē.”
Eiropas Parlamenta deputāts Rihards Kols uzskata, ka Spānija apdraud visu Eiropu: “Šī rīcība no Spānijas valdības ir ne tikai sabotāža migrācijas politikai, bet arī apdraud kopumā Šengenas zonu. Ja es būtu viņu kaimiņvalsts, piemēram, Francija, es atjaunotu robežkontroli. Tas diezgan niansēti ir izdomāts Sančesa puses, jo tā ir Spānijas uzturēšanās atļauja, un viņš teikš – ui, nē, mēs jau tikai priekš sevis. Tas viss miljons paliks Spānijā. Piedodiet, es neesmu naivs. Tas ir farss!”
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Tikmēr legalizācijas idejas autors, Spānijas premjers Pedro Sančess aizstāv migrantu legalizēšanu kā būtisku Spānijas ekonomikai: "Bez imigrācijas Spānija nākamo 50 gadu laikā zaudētu 22% no sava iekšzemes kopprodukta. No uzņēmējdarbības un darba tirgus viedokļa tas nozīmētu, piemēram, ka būtu spiesti slēgties 90 000 bāru. Atbildīga politika neaprobežojas tikai tad, kad cilvēki ir ieradušies. Tāpēc mēs īstenosim darbaspēka mobilitātes stratēģiju."
Papildus valdība sola nodrošināt valodas kursus, lai veicinātu migrantu integrāciju, taču citu Eiropas valstu pieredze rāda - integrācijas centieni lielākoties izgāzušies.
Milans Mazureks norāda: “Vairs nav iespējams justies droši. Sevišķi sievietes. Migranti pat ir radījuši zonas pilsētās, kurās pat policistiem bail doties. Mēs redzam sekas sevišķi noziegumu pieaugumā. Cilvēkiem uzbrūk, nogalina, izvaro. Mums par to jārunā atklāti.”
Lai pretendētu uz legalizāciju Spānijā, imigrantam būs jāpierāda nesodāmība un ka līdz šā gada 1. janvārim ir pavadījuši Spānijā vismaz piecus mēnešus pēc kārtas.
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