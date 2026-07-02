Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varasiestādes stāvēja aiz gāzesvadu "Nord Stream" spridzināšanas 2022. gadā.
2022. gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni. "Nord Stream 1" iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt "Nord Stream 2" vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Vācijas prokuratūras paziņojumā, kurā sīki izklāstītas apsūdzības pret vienu aizdomās turēto, norādīts, ka viņš un citi Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji rīkojās "pēc Ukrainas valsts iestāžu rīkojuma". Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļuvusi par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju.
Apsūdzētais tika aizturēts 2025. gada vasarā Itālijā un nākamā gada novembrī izdots Vācijai. Tolaik viņš tika identificēts kā Serhijs Kuznecovs.
Prokuratūra norādīja, ka viņš bija "Ukrainas armijas virsnieks" un ka pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī viņš un citas militārpersonas izstrādāja plānu gāzesvadu iznīcināšanai, lai atņemtu Krievijai ieņēmumus no gāzes eksporta. Prokuratūra apgalvo, ka aizdomās turamais vadīja komandu, "kas sastāvēja no vairākiem profesionāliem nirējiem, kapteiņa un sprāgstvielu eksperta" un kura, izmantojot viltotus personu apliecinošos dokumentus, nofraktēja jahtu Vācijas Baltijas jūras ostā Rostokā.
"Izmantojot šo kuģi, apsūdzētais un viņa līdzdalībnieki caur starptautiskajiem ūdeņiem uz apgabalu netālu no Dānijas salas Bornholmas transportēja lielu daudzumu militārai lietošanai piemērotu augstas jaudas sprāgstvielu," norāda prokuratūra. Pēc tam sprāgstvielas esot piestiprinātas pie cauruļvadiem kopā ar detonatoriem, un sprādzieni notikuši četras dienas vēlāk.
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