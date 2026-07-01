Rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās Krievijas ietekmes kampaņas noteikti nebūs tik tiešas un acīmredzamas, kā tas bija Armēnijā un Moldovā, intervijā uzsvēra NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra digitālās vides pētniece, kura līdzdarbojas ASV bāzētās domnīcas "Atlantic Council" centrā "DFRLab", Nika Aleksejeva.
Viņa pauda, ka tieši šī acīmredzamā un brutālā iejaukšanās ļāva cilvēkiem Armēnijā un Moldovā ieraudzīt, ka viņus mēģina ietekmēt un atņemt balsstiesību autonomiju. "Tas, ka Krievijas ietekme bija tik acīmredzama, palīdzēja armēņiem un moldāviem mobilizēties un izdarīt izvēli, par kuru mēs priecājamies," viņa teica.
Līdz ar to pētniece ir pārliecināta, ka Latvijas vēlēšanās Krievijas ietekme būs drīzāk netieša — caur vēstījumiem sociālo mediju kanālos "Telegram" un "Tik Tok". Šie vēstījumi tiks paķerti un tālāk atspoguļosies anonīmos interneta portālu komentāros pie dažādām ziņām, pauda Aleksejeva.
Viņa uzskata, ka uz Latviju netiks sūtīti Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes aģenti, kā tas notika Ungārijā, kur ieradās pat Putina administrācijas vadītājs Sergejs Kirijenko. "Tāpat Latvija ir pārāk maza, un viss ir pārāk caurskatāms, lai maksātu cilvēkiem par iziešanu protestos," viņa sprieda.
Viņa uzsvēra, ka, visticamāk, Krievijas ietekme būs netieša, caur cilvēkiem, kas aizbēguši no Latvijas uz Krieviju, kā Andrejs Mamikins, vai uz Baltkrieviju aizbēgušais Aleksejs Rosļikovs, kas izpaudīsies "Telegram" un "Tik Tok".
Klasiskais vēlēšanu jautājums, kas būs aktuāls arī šogad, pēc Aleksejevas domām, būs etniskais dalījums, kas mobilizēs abas vēlētāju daļas. Kremļa vēstījums noteikti būs arī par "sapuvušajiem" Rietumiem, pretnostatot tiem krievisko identitāti, pauda Aleksejeva.
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