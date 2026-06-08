Venecuēlā turpina meklēt izdzīvojušos pēc postošajām zemestrīcēm, kuras šo Dienvidamerikas valsti satricināja pagājušajā trešdienā. 

Lai arī Venecuēlā ierodas aizvien jauni glābēji no citām valstīm, cerības atrast izdzīvojušos rūk ar katru stundu, jo jau pagājis glābšanas centieniem kritiski svarīgais 72 stundu iespēju logs. Venecuēlas ziemeļus trešdien satricinājušās 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces ir spēcīgākās kopš 20. gadsimta paša sākuma, un tajās pilnībā sagrauti vairāki simti ēku. Oficiālais bojāgājušo skaits sasniedzis vismaz 1450 cilvēkus. Pazudušo skaits tomēr ir ap 50 000, liecina ģimenes locekļu sniegtā informācija. Vēl aptuveni 3000 cilvēku ir ievainoti, pavēstījis Venecuēlas parlamenta priekšsēdētājs Horhe Rodrigess, kurš ir prezidenta amata pildītājas Delsijas Rodrigesas brālis. 

Pati valsts vadītāja televīzijā pārraidītā uzrunā svētdien paziņoja, ka glābšanas darbi tiks turpināti pēc tam, kad nedēļas nogalē izdevies dzīvus atrast 33 cilvēkus. 

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