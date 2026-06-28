Kiberuzbrukumu īstenojušais hakeris par LVM datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 000 eiro

Kiberuzbrukumu AS "Latvijas valsts meži" (LVM) īstenojušais hakeris par LVM datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 000 eiro, izriet no kiberdrošības eksperta Elvja Strazdiņa kontā vietnē "Youtube" publiskotās informācijas.
Kā video vietnē "Youtube" skaidro Strazdiņš, juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies LVM un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros hakeris ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, viņš ir aicinājis sazināties ar viņu.
Strazdiņš atzīmē, ka viņš personīgi ir sazinājies ar hakeri un noskaidrojis, ka hakeris par LVM datu atšifrēšanu prasot 0,1% no LVM kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina LVM 2025. gada pārskatā pieejamā informācija, pērn LVM kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Attiecīgi summa, ko hakeris vēlas saņemt par datu atšifrēšanu, ir 618 600 eiro.
LVM aģentūrai LETA jau iepriekš pauda, ka uzņēmums neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkuma maksu vai ko tamlīdzīgu, kā arī to, ka visiem failiem, kas glabājas LVM informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmās, ir rezerves kopijas.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka atbildību par šo uzbrukumu uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, aģentūru LETA informēja kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
Strazdiņš iepriekš Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis septiņus gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību. "Diezgan skaidri varam redzēt, ka viņš ir izmantojis ļoti daudz ievainojamības dažādās programmatūrās. Pati galvenā, ar ko viņš sāka, bija "GEO", kurā bija divus gadus veca ievainojamība, kurai vajadzēja būt novērstai. Cik es zinu no iekšējās informācijas, tad gandrīz uz visiem serveriem esot bijusi uzlikta jaunākā versija, bet uz viena servera palikusi [vecā versija]. Šis serveris tad arī tika izmantots," sacīja Strazdiņš.
Viņš teica, ka pēc tam tālāk izmantota vēl virkne ievainojamību dažādās vecās programmatūrās, un viena ievainojamība ir pat no 2019. gada, kas nozīmē, ka septiņus gadus nav atjaunināta programmatūra.
Strazdiņš akcentēja, ka uzbrucējs esot atstājis uz serveriem arī ļaunatūru.
Pēc "Panorāmas" vēstītā, hakeris ir ne tikai nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas.
Strazdiņš arī atklāj, ka hakeris savā rakstā, kurā aprakstīts uzbrukums, konkrēti pasaka, ka, lai atgūtu šos datus, tātad iegūtu atslēgu, ar kuru atšifrēt visus šifrētos datus, ir jāsazinās ar viņu. "Viņš ir atstājis arī savu "Signal" un citu platformu kontaktus. Līdz ar to viņš prasa izpirkumu. Tas ir tas, kā viņš dzīvo," uzsvēra Strazdiņš.