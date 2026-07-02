Aļona Ostapenko kļuvusi par 29. sportisti profesionālajā dāmu tenisā, kura karjeras laikā naudas balvās nopelnījusi vismaz 20 miljonus dolāru.
Latvijas labākā tenisiste Vimbldonas čempionātā pārliecinoši sasniegusi trešo kārtu, ar 6-2, 6-0 sagraujot horvātieti Antoniju Ružiču, kura pirmajā kārtā izslēdza Latvijas otro raketi Darju Semeņistaju. Aļonai tā bija atkārtoti pārliecinošākā uzvara Vimbldonā, jo pirms 11 gadiem ar identisku rēķinu viņa samala miltos spānieti Karlu Suarešu-Navaro. Nopelnītie 120 ranga punkti ļaus uzlabot pozīciju pasaules rangā, kurā pirms Vimbldonas rīdziniece bija 31. vietā.
Nākamā barjera jau būs krietni augstāka, jo trešajā kārtā pretim nāks pasaules ranga līdere Arina Sabaļenka. Abas līdz šim tikušās četras reizes, pretiniecei trīs panākumi, tomēr pēdējā savstarpējā duelī pērn Štutgartes turnīra finālā Ostapenko pārliecinoši triumfēja ar 6-4, 6-1, tiekot arī pie jaunas "Porsche" automašīnas.
Ja par balvām, tad Vimbldonā Ostapenko pārkāpusi arī kādu zīmīgu robežu, jo profesionālās karjeras laikā viņa naudas prēmijās nopelnījusi vairāk par 20 miljoniem ASV dolāru. Pirms viņas šo robežu spējušas pārsniegt vien 28 citas spēlētājas, līderei esot amerikānietei Serēnai Viljamsai, kas karjerā ar tenisa spēlēšanu nopelnīja gandrīz 95 miljonus dolāru. No šobrīd aktīvajām tenisistēm vairāk par Ostapenko nopelnījušas tikai astoņas citas spēlētājas.
Interesanti, ka Serēnas Viljamsas vārds atkal ir ziņu virsrakstos, jo titulētā sportiste pēc četru gadu pārtraukuma atgriezusies kortā. Divu meitiņu Aleksas Olimpijas (astoņi gadi) un Adiras Riveras (2 gadi) mamma Vimbldonas pirmajā kārtā trīs setos 3-6, 7-6, 3-6 zaudēja austrālietei Majai Džontai, kura par pretinieci bija 24 gadus un 202 dienas jaunāka! 44 gadus vecā Serēna vēlreiz kortā dosies kopā ar savu divus gadus vecāko māsu Venusu, abām piedaloties arī dubultspēļu turnīrā.
Dubultspēļu turnīrā spēlēs arī Ostapenko, šoreiz pāriniekos ņemot amerikānieti Sofiju Keninu.
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