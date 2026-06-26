Ņemot vērā meteorologu prognozes par karstām brīvdienām, VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) atgādina, ka šādos laika apstākļos uz autoceļiem ar vecu asfalta segumu var veidoties tā sauktie izsvīdumi, kas ir slideni.
Kā informēja LVC, saskaņā ar meteorologu prognozēm brīvdienās gaisa temperatūra Latvijā vietām var pārsniegt 30 grādus, un tas nozīmē, ka stipri uzkarsīs arī autoceļu asfalta segums. Šādos apstākļos posmos, kur asfalts ir vecs un sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bedru labojumu vietās var veidoties izsvīdumi, kas mēdz būt slideni.
Lai samazinātu izsvīdumu radītos slīdamības riskus, tie tiek kaisīti ar smilti. Īpaša uzmanība ceļa stāvoklim un izsvīdumiem ir jāpievērš motobraucējiem, kuriem var traucēt arī smilts. Satiksmes dalībnieki tiek aicināti par šādām riskantām vietām uz ceļiem ziņot, zvanot LVC pa diennakts bezmaksas informatīvo līniju 8000 5555, lai ceļu uzturētāji varētu operatīvi veikt svīduma vietu apstrādi.
Vienlaikus LVC atgādina, ka valsts ceļu tīklā turpinās arī būvdarbu sezona, tādēļ satiksmes ierobežojumi saglabājas 65 valsts autoceļu posmos. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē LVC interneta mājaslapā.
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