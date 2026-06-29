Apšaudē Štādē, Vācijas ziemeļos, pirmdien nogalināti pieci cilvēki, paziņojusi policija.
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Aizdomās turamais ir aizturēts, pavēstīja policija.
Plašāka informācija pagaidām vēl nav pieejama.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
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