Lauksaimnieka un bijušā Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāta Andra Felsa kritiskie vērtējumi partijām un valdībai vienmēr saistījuši mūsu lasītāju uzmanību, tāpēc pirmsjāņu nedēļā atkal viesojāmies Krustpilī. 

Šoreiz vēlējāmies no Felsa uzzināt paredzējumus par gaidāmo vēlēšanu iznākumu, kā arī uzklausīt zinātāja domas par saimniekošanu laukos.

Kas jums pašam liekas aktuālākais, par ko runāt, par ko esat norūpējies?

A. Felss: Situācija ar droniem. Paši sataisām "haju" un tad brīnāmies, kāpēc neviens negrib braukt tūrismā apceļot Latgali. Ja krievi viņpus robežas nav galīgi idioti, un nav pamata domāt, ka ir, tad laiž un pārvirza dronus, cik grib, bet mēs taisām pierobežu ciet un faktiski nekas nenotiek. Ja esam tik infantili, ka nesaprotam, ko darām, tad, moderni izsakoties, "no comment"!

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