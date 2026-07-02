Piektdien, 3. jūlijā, darbu atsāks "The Sinners" bārs, kas 24. aprīlī cieta uzgunsgrēkā, pavēstīja bāra pārstāvji.
Bāra pārstāvji plašākus komentārus par investīcijām bāra atjaunošanai patlaban nesniedza.
Plānots, ka atklāšanas pasākumā no plkst. 20 līdz 22 notiks labdarības koncerts, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas ir cietušas ugunsgrēkos. Koncertā piedalīsies tādi Latvijā zināmi mākslinieki kā Olga Rajecka, Reiks, grupa "Dzelzs vilks", grupa "Bukte", Namejs, Katrīna Dimanta, Viktors Buntovskis, duets "Čipsis un Dullais", Raum un bāra īpašnieks Miks Galvanovskis.
"Šī koncerta iecere mums ir ļoti svarīga, jo mēs zinām, cik sāpīgi ir piedzīvot šādu negaidītu ugunsnelaimi un mēs gribam palīdzēt tiem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams,"
norāda Galvanovskis.
Savukārt no plkst. 22 līdz 6 bārs būs atvērts ierastajā formātā, un visas nakts garumā spēlēs dīdžejs M&M un varēs klausīties "Jam Guitar Show" Kristena Kupča izpildījumā.
Šogad 24. aprīlī ap plkst. 6 tika saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks. Šajā adresē atrodas naktsklubs "Sinners" un bārs ar šādu pašu nosaukumu.
Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet glābēji evakuēja četrus cilvēkus.
Valsts policijā iepriekš norādīja, ka ugunsgrēks, iespējams, izcēlās īssavienojuma dēļ, kā arī policijā tika sākta resoriskā pārbaude.
Galvanovskis iepriekš atzina, ka bāram nav bijusi aktīva apdrošināšanas polise. Viņš uzsvēra, ka zaudējumu apmērs ir viss ieguldītais sešu gadu laikā.
Kopējā degšanas platība bija 300 kvadrātmetri.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka SIA "Sinners" reģistrēta 2020. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Uzņēmums uz pusēm pieder Galvanovskim un Uvim Milleram.
2025. gadā uzņēmums strādāja ar 589 086 eiro apgrozījumu un 25 403 eiro peļņu.
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