Rakstniece Inga Grencberga neslēpj, ka šķiršanās no bijušā vīra Dž. Dž. Džilindžera kļuvusi par vienu no sāpīgākajiem notikumiem viņas dzīvē. Vislielākās sāpes viņai sagādājis nevis pats šķiršanās fakts, bet veids, kādā abu kopdzīve noslēgusies, vēsta žurnāls "Santa".
Īpaši spilgti viņai atmiņā palikusi diena, kad pēc desmit kopā pavadītiem gadiem Džilindžers pameta abu kopīgo mājokli. Kā viņa atklāj, tas noticis novembrī, un, izvācoties no dzīvokļa, režisors atstājis vaļā visus logus.
Par savu lēmumu aiziet Džilindžers viņai pavēstījis vien īsā telefonsarunā. Pēc šīs sarunas abi vairs nav sazinājušies, un arī laulības šķiršanas juridiskās formalitātes nokārtotas tā, lai viņiem nebūtu jāsatiekas aci pret aci.
Rakstniece atzīst, ka
šāds attiecību noslēgums viņu sāpinājis visvairāk.
Viņas ieskatā pēc desmit kopā nodzīvotiem gadiem viņa bija pelnījusi atklātu un cilvēcīgu sarunu, kā arī iespēju šķirties ar savstarpēju cieņu, nevis pilnīgu klusumu un attālināšanos.
Pēc šķiršanās Grencberga devusies uz Portugāli, kur iet Santjago ceļu cerībā atrast iekšējo mieru.
Tikmēr Džilindžers izveidojis attiecības ar horeogrāfi un aktrisi Lindu Kalniņu. Publiskajā telpā jau iepriekš izskanējušas runas, ka abi ir apprecējušies.
Plašāk uzziniet žurnālā "Santa".
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