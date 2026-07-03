Pēc Ukrainas raķešu trieciena piektdienas rītā Belgorodā deg Mičurina termoelektrostacija, ziņo vietējās varasiestādes un "Telegram" kanāli.
Krievijas Belgorodas apgabala gubernators Aleksandrs Šuvajevs paziņojis, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdensapgāde vairākās municipalitātēs.
Viņš piebildis, ka vairākas ukraiņu raķetes notriekusi Krievijas pretgaisa aizsardzība, taču vairākas sasniegušas mērķi.
Tikmēr Belgorodas mērs Valentīns Demidovs informējis, ka gājusi bojā kāda vietējā iedzīvotāja.
Krievi uz Ukrainu raidījuši divas raķetes un 105 lidrobotus
Naktī uz piektdienu krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes H-59/69 un 105 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi vienu no raķetēm un 83 lidrobotus.
Konstatēts viens raķetes un 21 lidrobota trāpījums 16 apkaimēs. Vēl piecās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas.
Sumu apgabalā krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti četri cilvēki, tajā skaitā maza meitenīte. Viens cilvēks guvis ievainojumus.
Savukārt Harkivas apgabalā lidrobota uzbrukumā cietuši seši cilvēki, tajā skaitā trīs bērni. Hospitalizēta desmit gadus veca meitene, kas guvusi 40% ķermeņa apdegumu.
Bojāgājušo skaits pēc krievu trieciena Kijivai pieaudzis līdz 30
Bojāgājušo skaits pēc krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kijivai piektdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem, ziņo Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienests (DSNS).
Līdz piektdienas rītam zem sagrauto dzīvojamo ēku drupām atrasti vēl trīs mirušie.
Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kijivai vēl gandrīz 90 cilvēki ir ievainoti.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 407 150
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 407 150 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1250 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 073 tankus, 24 863 bruņutransportierus, 45 225 lielgabalus un mīnmetējus, 1912 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1463 zenītartilērijas iekārtas, 436 lidmašīnas, 353 helikopterus, 1809 sauszemes bezpilota sistēmas, 387 342 bezpilota lidaparātus, 4846 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 115 237 automobiļus un autocisternas, kā arī 4380 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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