27. jūnijā Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" skanēs iemīļotās grupas "bet bet" 35 gadu jubilejas tūres koncerts, kurā muzicēs bundzinieks un vārdu autors Guntars Račs, dziedātājs un vijolnieks Zigfrīds Muktupāvels, basģitārists Andris Alviķis un ģitārists Uģis Tirzītis.
Augustā grupa klausītājus priecēs Kandavā, Dobelē, Ikšķilē, bet pēc tam sekos koncerti arī Cēsīs, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Ogrē.
Šo gadu pavadot komponista Raimonda Paula zīmē, arī "bet bet" jubilejas koncertprogrammu veidojuši ar dziesmām no saviem četriem albumiem ar Raimonda Paula skaņdarbiem – "Nepārmet man", "Leģenda par Zaļo Jumpravu", "Pērļu zvejnieks" un "Vasara nebeigsies nekad". Koncertā netrūks arī pārsteigumu un, protams, leģendāro hitu – "Mēmā dziesma", "Nepārmet man", "Mazs cinītis", "Mežrozīte", "Dziesmiņa par dzīvošanu", "Kamēr svecītes deg", "Vasara nebeigsies nekad", "Laternu stundā" un "Viss nāk un aiziet tālumā". Izskanēs arī dziesmas no cikla "Pērļu zvejnieks" ar Jāņa Petera vārdiem.
Daudzas no Maestro radītajām dziesmām komponētas ar grupas "bet bet" bundzinieka Guntara Rača vārdiem. Viņš ir dzejnieks, mūzikas izdevējs un producents, viens no ierakstu kompānijas "Mikrofona ieraksti" dibinātājiem un vadītājiem, kurš parakstījis ierakstu izdošanas līgumus ar tādiem māksliniekiem kā Raimonds Pauls, Aija Andrejeva, Laima Vaikule, Ivo Fomins, grupām "Prāta vētra", "Tumsa", "Credo", "Līvi", "Pienvedēja piedzīvojumi" u.c. Izdevniecības "MicRec" dibinātājs un vadītājs, kurš regulāri iestājas par autoru tiesībām saņemt taisnīgu atlīdzību par savu darbu izmantošanu.
Kādi ir "bet bet" jubilejas koncerti? Vai Liepājā, kas jums pašam ir nozīmīga, koncerts būs atšķirīgs?
G. Račs: Man personīgi koncerts Liepājā vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs un īpašs, jo pats nāku no šīs pilsētas. Savukārt koncertdārzu "Pūt, vējiņi!" uzskatu par vienu no svarīgākajām skatuvēm Latvijā, jo tieši šeit daudzus gadus norisinājās festivāls "Liepājas dzintars", kas pulcēja mūziķus no daudzām valstīm, un tur valdīja padomju laikam neraksturīgi brīva gaisotne. Daudzām grupām tas bija visu sapņu piepildījums – piedalīties festivālā un uzvarēt. Un "bet bet" ir šī festivāla 1992. gada laureāti. Saņēmām "Grand Prix", un tas bija viens no mūsu karjeras augstākajiem punktiem. Tāpēc "Pūt, vējiņi!" skatuve mums vienmēr ir īpaša vieta, kur atgriezties. Ticu, ka šis mūsu 35 gadu jubilejas koncerts Liepājā arī būs īpašs un sniegs gandarījumu kā mums pašiem, tā arī klausītājiem.
Atskatoties "bet bet" vēsturē – kādi brīži jums palikuši atmiņā?
Tādu ir ļoti daudz. Pats sākums jau ir amizants un atmiņā paliekošs. Grupa 1991. gadā izveidojās no divām tolaik ļoti populārām grupām, kurās mainījās sastāvi – no grupas "Jauns mēness" aizgājām mēs ar Aivi Kalvānu un Uģi Tirzīti, bet no grupas "Zodiaks" – Zigfrīds Muktupāvels, ar kuru jau labu laiku bijām draugi un bijām paspējuši mūzikas skolas laikā kopā muzicēt. Tas bija laiks, kad tikko bija notikusi lielā atmoda, Latvija bija atguvusi neatkarību un apkārt skanēja patriotiskas dziesmas. Mēs nolēmām, ka cilvēkiem ir nepieciešama arī izklaide un vieglums. Sākām rakstīt jocīgas un pat smieklīgas dziesmas, no kurām dažas tomēr bija arī gana lipīgas, lai patiktu cilvēkiem. Sākām grupu kā joku, kā izklaidi, bet joks nu ir ieildzis, un mums tas pašiem patīk. Cik ilgi patiks, tik ilgi arī kopā muzicēsim.
Gadiem ritot, grupai bijuši arī grūtāki, klusāki laika posmi. Kā domājat, kas ir iemesls pēdējo gadu popularitātei?
Ir bijuši periodi, kad nokāpām no lielajām skatuvēm un sākām spēlēt klubos. Tas bija apgrūtinoši, jo pasākumi ievilkās vēlās nakts stundās. Tad nolēmām, ka nevēlamies tā turpināt, sākām ierakstīt dziesmu albumus un rīkot koncertus atkal lielākās zālēs ar klausītājiem, veidot konceptuālas koncertprogrammas, un mums izdevās atgriezties kā koncertgrupai. Otra lieta – mums ir viens no labākajiem, ja ne pats labākais, vīriešu kārtas dziedātājiem Latvijā. Domāju, ka tā ir viena no panākumu atslēgām, jo arī ārpus "bet bet" Zigfrīds ir tautā ļoti iemīļots mākslinieks. Mums šajā ziņā ir ļoti paveicies. Arī dziesmas, kuras sarakstām mēs ar Zigfrīdu, spēlē savu lomu. Mums ir savs hitu repertuārs, ar kuru uzaugušas nu jau divas klausītāju paaudzes.
Savs dziesmu repertuārs un savs skanējums ir galvenais, kas grupai vajadzīgs, lai klausītāji tai sekotu un nāktu uz koncertiem. Tām grupām, kas atskaņo citu rakstītas dziesmas, nav lielas perspektīvas.
Jubilejas koncertiem esat izvēlējušies Maestro Raimonda Paula dziesmas – vai esat prasījuši atļauju tās izpildīt?
Man ar Maestro ir kopīgi sarakstīti vairāki simti dziesmu, izdoti neskaitāmi albumi citiem māksliniekiem, bet ir arī četri dziesmu albumi, kurus ieskaņojis "bet bet", un mums nebija grūti izvēlēties repertuāru. Protams, Maestro ir informēts un devis mums savu svētību šādas programmas izveidei. Ir arī oficiāla atļauja. Ieskaņojām arī jaunu versiju skaņdarbam "Dziesmiņa par prieku", kuru mūzikas autors, kā arī Imanta Ziedoņa mantinieki, ir akceptējuši. Savukārt Zigfrīdam arī kā solistam ir daudz kopīgi izpildītu dziesmu ar Maestro, un dažas no šīm kopīgajām koncertprogrammām iekļāvām arī mūsu koncertā.