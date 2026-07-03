Vairāki Latvijas hokejisti tikuši pie jauniem līgumiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL).
Jūlija pirmā diena ir laiks, kad pasaules labākajā hokeja līgā NHL atveras tā dēvētais brīvo aģentu tirgus, kad klubi steidz nolīgt hokejistus, kam iepriekšējie darba līgumi ir noslēgušies. Dienas laikā pie darba tika 166 hokejisti un tukšā nav palikuši arī mūsējie.
Lielākais ieguvējs ir Teodors Bļugers, kurš vienojies par divu gadu sadarbību ar slaveno Toronto "Maple Leafs", piedevām ticis pie savas karjeras brangākā kumosa, jo katrā no sezonām viņa alga pirms nodokļiem būs 2,5 miljoni ASV dolāru. "Kļavas lapām" ambīcijas allaž bijušas visaugstākās, taču aizvadītā sezona viņiem bija izgāšanās. Šovasar nomainījās kluba vadība, kura nu aktīvi vāc kaujasspējīgāku komandu.
Ieguvējs noteikti ir arī talantīgais uzbrucējs Eduards Tralmaks, kuram vēl vienu iespēju par NHL sapņa piepildīšanu dos cits Kanādas klubs Edmontonas "Oilers". Melleņu baronam sava vieta zem saules vai pie Konora Makdeivida sāniem būs jāizcīna smagā konkurencē, jo noslēgts divvirziena līgums uz vienu sezonu par 850 000 dolāriem. Tāda summa tiks maksāta vien tad, ja Tralmaks spēlēs Edmontonā, bet fārmklubā atalgojums būs uz pusi mazāks.
Par tālāku nākotni skaidrībā ticis arī šī gada pasaules čempionāta Latvijas izlases rezultatīvākais spēlētājs Sandis Vilmanis, kurš pagarinājis vienošanos ar Floridas "Panthers" uz diviem gadiem par kopējo summu 1,85 miljoni dolāru. Jaunais līgums stāsies spēkā no 2027./2028. gada sezonas, un labā ziņa ir tā, ka tas būs vienvirziena, tātad "panteras" ar viņu rēķinās kā ar pamatsastāva spēlētāju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu