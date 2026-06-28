Austrālijā ieviestais aizliegums sociālajos medijos reģistrēties bērniem līdz 16 gadu vecumam pirmajos mēnešos nav būtiski samazinājis platformu lietošanu šajā vecuma grupā, liecina Ņūkāslas Universitātes pētnieku veikts pētījums.
Austrālija 2025. gada decembrī kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas aizliedza bērniem līdz 16 gadu vecumam veidot kontus sociālo mediju platformās, tostarp "TikTok", "Instagram", "Facebook", "Snapchat", "YouTube" un "X". Pētījumā analizēta aizlieguma ietekme trīs mēnešus pēc tā stāšanās spēkā, aptaujājot 408 jauniešus vecumā no 12 līdz 17 gadiem.
Pētnieki secinājuši, ka
vairāk nekā 85% nepilngadīgo, uz kuriem attiecas aizliegums, joprojām izmanto sociālos medijus.
Lielākā daļa to darīja, izmantojot savus jau iepriekš izveidotos kontus. Vienlaikus netika konstatēts pietiekams pamats secināt, ka aizliegums īstermiņā būtu būtiski samazinājis jauniešu sociālo mediju lietošanu vai platformās pavadīto laiku. Pētījuma autori norāda, ka sākotnējo periodu raksturojusi nepilnīga noteikumu ieviešana, ierobežojumu apiešana un nepietiekama prasību izpilde.
Pētījums liecina, ka aptuveni divas trešdaļas aptaujāto bija saskārušies ar vecuma pārbaudes mehānismiem, tomēr visbiežāk tie aprobežojušies ar lietotāja paša norādītu vecumu vai pašbildes augšupielādi. Salīdzinoši neliela daļa jauniešu izmantoja virtuālos privātos tīklus (VPN), bet biežāk ierobežojumi tika apieti, izveidojot jaunu kontu ar nepatiesu dzimšanas datumu vai izmantojot citas personas kontu.
Pētījuma autori uzsver, ka pagaidām ir pāragri spriest par aizlieguma ilgtermiņa efektivitāti. Viņu vērtējumā šādu normatīvo aktu ietekme var kļūt redzama tikai pēc vairākiem gadiem, turklāt tam nepieciešama konsekventa ieviešana, efektīvi atbildības mehānismi un sabiedrības izglītošana. Pētījuma līdzautore Kortnija Bārnsa norādījusi, ka vecuma ierobežojumi līdz šim nav būtiski samazinājuši pusaudžu piekļuvi sociālajiem medijiem, taču ir pāragri secināt, ka politika ilgtermiņā būs neefektīva.
Pētījuma secinājumi raisījuši diskusijas arī citās valstīs, kas apsver līdzīgus ierobežojumus. Lielbritānija jau paziņojusi par ieceri līdz 2027. gadam ieviest sociālo mediju aizliegumu bērniem līdz 16 gadu vecumam, vienlaikus norādot, ka plāno izmantot stingrākus un efektīvākus vecuma pārbaudes risinājumus nekā Austrālijā.
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