Kopš 20. jūnija, tātad jau vairāk nekā nedēļu, notiek deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana. 

Nevarētu teikt, ka aktivitāte līdz šim būtu liela, drīzāk pretēji. Un runa nav tikai par nosacīto drūzmēšanos pie Centrālās vēlēšanu komisijas durvīm (Latvijas politiskajā vēsturē ir bijis arī tāds periods, tas gan vairāk attiecas uz laiku, kad sarakstu numerāciju vēl nenoteica izloze, bet iesniegšanas kārtība), bet par pirmsvēlēšanu kampaņu kopumā. Iepriekš daži satraucās, ka tā sākusies pārāk strauji un kas vēl būs līdz oktobrim, ja viss iet tik augstos toņos, toties tagad drīzāk vērojams zināms atslābums.

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