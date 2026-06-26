Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha nākusi klajā ar negaidītu atzīšanos, par ko līdz šim tika klusēts. Viņa pirmo reizi atklāti pastāstījusi par savas pirmdzimtās meitas Esteres īsto tēvu.
Gatavojoties vērienīgajam sezonas noslēguma pasākumam, kurā Kohu mājvietā pulcēsies pārējie šova dalībnieki, Olga dalās ar jaunumiem. Izrādās, ka meita Estere šajā laikā ciemojusies pie sava bioloģiskā tēva, un Viesturs devies viņai pakaļ, lai meita paspētu uz kopīgo salidojumu. Olga neslēpj, ka Viesturs nav Esteres īstais tēvs – viņas tētis ir vīrietis, ar kuru attiecības pārtrauktas jau sen: "Mēs ar Esteres tēti esam šķīrušies un viņam ir cita ģimene. Mums ir ļoti labas attiecības un Esterei ir superīgas attiecības gan ar mūsu ģimeni, gan ar to ģimeni, tāpēc viņa šļūc pa divām mājām."
Tieši šis ir galvenais iemesls, kāpēc meitene tik reti parādās TV kameru priekšā – savus brīvos brīžus viņa labprāt vada pie tēva. Līdz šim Olga par šo situāciju nerunāja, jo uzskatīja, ka raidījuma fokuss ir tieši Kohu pašreizējā ģimenes ligzdiņa. Viņa arī nevēlējās traucēt bijušā vīra jaunās dzīves mieru. Olga situāciju komentē šādi: "Nestāstīju pirms tam tiem, kas nezina, jo es cienu gan meitas privāto telpu, gan meitas tēta ģimenes telpu."
Tomēr sezonas finālā Olga izlēma pielikt punktu baumām. Skatītāju vidū bija radies maldīgs priekšstats, ka vecāki pret meitām izturas dažādi un ka Adriana ir mīļāka, jo viņa biežāk gozējas kadrā. Olga šos pieņēmumus kategoriski noraida: "Daudzi uzskata, ka mēs Esteri mīlam mazāk nekā Adrianu, jo tādēļ, ka viņa biežāk parādās televīzijā. Tā patiesībā nav! Visiem viss ir forši!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu