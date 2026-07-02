Pēc Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona slēgšanas gaļas tirgotāju skaits tirgū sarucis par trešdaļu. Aizgāja tie, kuri negrib tirgot gaļu zivju paviljonā. Par atkāpšanos paziņoja visa Rīgas namu padome un puse no valdes. 360 Ziņas devās noskaidrot aktuālo situāciju.
Pēc skandalozās Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona slēgšanas jau trīs cilvēki atkāpās no saviem amatiem Rīgas namos, kas ir atbildīgs par centrāltirgus attīstību, kā arī pēc opozīcijas ierosinājuma tika sasaukta Rīgas domes ārkārtas sēde.
Vācot parakstus Rīgas domes ārkārtas sēdes sasaukšanai, opozīcijas pārstāvji gribēja pieprasīt Rīgas namu vadības atlaišanu, taču nepaspēja. No amata atkāpās Rīgas namu padome – Andris Liepiņš un Ilze Bukulde, un viņu piemēram sekoja viens no dieviem valdes locekļiem – Mārcis Budļevskis. Visi trīs par iemeslu min slikto sadarbību ar pašvaldību, kura gadiem neveica investīcijas Rīgas centrāltirgus attīstībā.
Uz jautājumu, vai viņš būtu atkāpies arī, ja to nebūtu izdarījusi Rīgas namu padome, valdes loceklis (līdz 31. jūlijam) Mārcis Budļevskis atbild: “Tas arī daļēji. Jūs saprotat, ka šādi jautājumi vienmēr ir komplicēti. Padome mani ņēma darbā. Mēs bijām vienojušies, kā mēs darām lietas, uz kādu mērķi mēs ejam. Viņiem atkāpjoties ir pietiekoši daudz jautājumu kādi būs tālākie uzstādījumi.”
Savukārt “Rīgas namu” valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers 360 Ziņām apliecināja, ka atkāpties negrasās: “Saistības ar pašvaldību paredzēja, ka mēs investējam 1,9 miljoni centrāltirgū. Un mēs savas saistības esam izpildījuši ar uzviju.”
Opozīcijas pārstāvji pauž sašutumu par to, ka Rīgas namu vadība netika atlaista uzreiz. Rīgas domes deputāte Jūlija Stepaņenko uzskata: “Mums ir arī nepieciešama politiska atbildība arī no vadības. Ne tikai no vadības, bet arī izpilddirektora. Un ir jautājums kāpēc, nesagaidot Rīgas domes lēmumu šīs amatpersonas atkāpās. Un kāpēc viņas atkāpās tā skaisti.”
Izrādās, ka Rīgas dome atlaist Rīgas namu vadību nemaz nevar.
Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs skaidro: “Kapitāldaļu turētājs ir izpilddirektors, un izpilddirektors ir tas, kurš var vai nevar prasīt atbildību no padomes, un padome tālāk valdei. Mēs kā politiķi varam prasīt atbildību vai tiek sasniegto mērķi no izpilddirektora. Es no pirmās dienas paudu, ka es esmu neapmierināts un uzdevi izpilddirektoram veikt izvērtējumu.”
Rīgas domes izpilddirektors Jānis Lange atrodas komandējumā, ārpus Rīgas.
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