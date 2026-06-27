Saulkrastu novada pašvaldības policija informē, ka Zvejniekciemā ir pabijis lācis. Tas paviesojies divos privātīpašumos, vietnē "Facebook" vēsta pašvaldība.
Kā atzīmē pašvaldība, dzīvnieks vēlāk esot devies uz blakus esošo Limbažu novadu.
Saulkrastu novada pašvaldības policija piektdien saņēmusi informāciju par iespējamu lāča atrašanos Zvejniekciemā, kempinga "Jūras priede" apkārtnē.
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