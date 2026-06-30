Par spiegošanu Krievijas labā Rīgas pilsētas tiesa šodien piesprieda bargus cietumsodus. Taksists Sergejs Sidorovs sodīts ar pieciem, bet Svetlana Nikolajeva - ar sešiem gadiem aiz restēm. 360 Ziņas devās noskaidrot, vai prokurors un notiesāto advokāti ar lēmumu ir apmierināti.
Rīgas pilsētas tiesa nolasīja saīsināto spriedumu spiegošanas lietā. Taksists Sergejs Sidorovs apsūdzēts par neizpaužamu ziņu ievākšanu, izciešot cietumsodu citā lietā. Viņš lūdzis kādam apcietinātajam noskaidrot citu spiegošanā apsūdzēto personu vārdus. Trīs šādu cilvēku personas datus viņš arī ieguvis.
Savukārt otra apsūdzētā Svetlana Nikolajeva šajā krimināllietā iesaistīta pēc tam, kad atklājās – viņa devusies uz Krieviju, lai ne tikai palīdzētu savam dēlam ar dažādiem dokumentiem, bet arī saņemtu naudu no Sidorova radinieces, kas bija paredzēta advokāta apmaksai. Apsūdzībā teikts, ka tādējādi Nikolajeva nodevusi informāciju par apcietinātajiem. Nikolajevai piemērota brīvības atņemšana uz pieciem, bet Sidorovam uz sešiem gadiem. Abas personas jau pavadījušas laiku apcietinājumā, tādēļ Nikolajevai cietumā būs jāpavada vēl divi gadi un desmit mēneši, bet Sidorovam trīs gadi un desmit mēneši.
Prokurore Zane Lodziņa ar tiesas lēmumu ir apmierināta: “Par spriedumu esmu gandarīta. Pirmās instances tiesa ir devusi soda apmēru tādā, kā tas tika lūgts. Šobrīd arī neredzu iemeslu, kāpēc būtu prasāms pilnais spriedums, bet tas ir pirmsšķietami.”
Tikmēr Sidorova aizstāvis, zvērinātais advokāts Monvīds Dragons norāda, ka izmantos iespēju pieprasīt tiesai pilnu spriedumu, lai iepazītos ar tā motīviem: “Vēlos rūpīgi iepazīties ar tiesas motivāciju, kādēļ tiesa nonāca tieši pie šādiem secinājumiem. Uzskatu, ka debatēs tomēr sniedza no aizstāvības puses gana plašu argumentāciju, lai tomēr šis spriedums būtu savādāks.”
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