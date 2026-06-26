No 5. jūlija uz vairākiem mēnešiem tiks slēgts "Maxima XXX" veikals K. Ulmaņa gatvē 88A, Rīgā, lai tajā veiktu apjomīgus rekonstrukcijas darbus. Plānots, ka veikals jaunā konceptā durvis klientiem vērs gada otrajā pusē. Savukārt līdz tā slēgšanai klientiem būs pieejamas īpašas cenas pārtikas un nepārtikas precēm.
"Šis veikals jau teju 20 gadus ir iecienīta iepirkšanās vieta ne vien apkārtnes, bet arī Pierīgas iedzīvotājiem. Pēc rekonstrukcijas tas būs ne tikai ērtāks kolēģiem un klientiem, bet arī kļūs energoefektīvāks, būs uzlabota tā infrastruktūra, kā arī tas tiks pielāgots vienotajam "Maxima" konceptam. Tas nozīmē, ka veikals būs intuitīvāks, ar pielāgotu sortimentu klientu vajadzībām, vienlaikus turpinot rūpēties par zemām cenām.
Rekonstrukcijas darbu centrā būs arī rūpes par ergonomiskāku un patīkamāku darba vidi teju 100 veikala darbiniekiem. Pirms veikala slēgšanas aicinām izmantot īpašas izpārdošanas atlaides vairākās preču kategorijās," stāsta "Maxima Latvija" tirdzniecības direktore Arta Evelīna Timermane.
Pirms veikala slēgšanas rekonstrukcijai, proti, līdz 4. jūlijam, klientiem būs iespēja iepirkties sevišķi izdevīgi. Sākot no 25. jūnija rūpniecības precēm tiks piemērota 40% izpārdošanas atlaide, turklāt tā summēsies ar jau spēkā esošajiem piedāvājumiem. Savukārt no 30. jūnija 40% izpārdošanas atlaide būs saldumiem, kosmētikas, sadzīves ķīmijas un higiēnas precēm. Pēdējā veikala darbības dienā, 4. jūlijā, svaigās pārtikas precēm, kā, piemēram, piena produktiem, gaļai un gaļas izstrādājumiem, augļiem, dārzeņiem, olām un saldētajiem pārtikas produktiem tiks piemērots 50% cenas samazinājums.
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