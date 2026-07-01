Ropažu novadā no 300 līdz 1000 eiro palielināts bērna piedzimšanas pabalsts, informē pašvaldībā.
Turpmāk par viena bērna piedzimšanu ģimene saņems 1000 eiro, par dvīņu piedzimšanu tie būs 3000 eiro, savukārt par trim un vairāk vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pabalsts būs 5000 eiro.
Lēmumu par pabalsta palielināšanu dome pieņēma maijā.
Pašvaldībā skaidro, ka pabalsts palielināts, ņemot vērā pēdējo gadu inflāciju, ar bērna piedzimšanu saistīto izmaksu pieaugumu, kā arī nepieciešamību stiprināt sociālo atbalstu novada ģimenēm.
Prognozēts, ka šogad paaugstināto pabalstu saņems aptuveni 170 ģimenes, savukārt no 2027. gada tās būs vidēji 350 ģimenes gadā.
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