Pēc notikušā kiberuzbrukuma AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar SIA "Koksnes plūsmas datu centrs" ir atvērusi piekļuvi mobilajai lietotnei "GEO Truck", kas nepieciešama transportēšanas darba uzdevumu izpildei, apliecināja LVM informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins.
Tāpat Kuzmins norādīja, ka gandrīz visu iekšējo uzņēmuma informācijas sistēmu darbība ir atjaunota.
Kuzmins uzsvēra, ka uzņēmuma iekšējo sistēmu korekta darbība bija priekšnoteikums "GEO Truck" darbības atjaunošanai. Viņš skaidroja, ka arī šīs ārējās sistēmas darbībai nepieciešamo datu zudums nav konstatēts un turpinās darbs pie citu sistēmu darbības atjaunošanas.
Turklāt kompānijā norāda, ka pēc notikušā kiberuzbrukuma LVM IT infrastruktūrai kiberuzbrukuma īstenotājs nav pieprasījis uzņēmumam izpirkuma maksu par datu atšifrēšanu vairāk nekā 600 000 eiro apmērā.
"Varam apliecināt, ka par īstenoto kiberincidentu atbildīgais nav sazinājies ar LVM un nav prasījis izpirkuma maksu apmaiņai pret datu atšifrēšanu. Pat ja izpirkuma maksa tiktu prasīta, uzņēmums to nemaksātu," uzsver Kuzmins.
Viņš apgalvo, ka LVM ir pieejamas visu uzņēmuma datu rezerves kopijas un nekādi datu zudumi nav konstatēti, tāpēc uzņēmums turpina pakāpeniski atjaunot IT sistēmu darbību.
Kompānijā skaidro, ka LVM 26. jūnijā atsāka koksnes produktu piegādes lielākajai daļai koksnes produktu pircēju.
Kā vēstīts, kiberuzbrukumu LVM īstenojušais
hakeris par LVM datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 000 eiro,
izriet no kiberdrošības eksperta Elvja Strazdiņa kontā vietnē "Youtube" publiskotās informācijas.
Kā video vietnē "Youtube" skaidro Strazdiņš, juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies LVM un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros hakeris ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, viņš ir aicinājis sazināties ar viņu.
Strazdiņš atzīmē, ka viņš personīgi ir sazinājies ar hakeri un noskaidrojis, ka hakeris par LVM datu atšifrēšanu prasot 0,1% no LVM kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina LVM 2025. gada pārskatā pieejamā informācija, pērn LVM kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Attiecīgi summa, ko hakeris vēlas saņemt par datu atšifrēšanu, ir 618 600 eiro.
LVM jau iepriekš pauda, ka uzņēmums neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkuma maksu vai ko tamlīdzīgu, kā arī to, ka visiem failiem, kas glabājas LVM informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmās, ir rezerves kopijas.
Atbildību par šo uzbrukumu uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, informēja kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
LVM IT komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, piektdien informēja LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins.
LVM ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un policija ir sākusi kriminālprocesu par hakeru kiberuzbrukumu.
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% — līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.
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