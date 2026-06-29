Ceturtdien, 2. jūlijā, Latvijas Banka izlaidīs unikālu zelta kolekcijas monētu komplektu "Zelta sēkliņas". Monētu komplekts sastāv no piecām vienādām sēkliņas formas zelta monētām, kuras iestiprinātas vienā kapsulā, informē Latvijas Bankā.
Monētu oriģinālā dizaina un koncepta autors ir mākslinieks Artūrs Analts. Viņa iepriekš radītā "Medus monēta" 2020. gadā ieguva galveno balvu pasaulē prestižākajā monētu konkursā "Coin of the Year".
Katru komplektu veido piecas 999,9 proves zelta monētas neregulārā, grauda formas veidolā. Monētu priekšpusē attēlota sēkla, savukārt aizmugurē puslokā izvietoti uzraksti "LATVIJA" un "3 EURO", bet centrā horizontāli norādīts gadskaitlis "2026".
Sēkliņa nav tikai sākums. Tā ir iespēja, iekodēta mazā, trauslā formā. Sēkliņā ir iemiesota nākotne, kas vēl tikai taps. Tā ir klusa, bet spēcīga, pilna ar potenciālu. Tomēr tā nevar savu potenciālu īstenot viena pati. Tam ir nepieciešama augsne, ūdens, gaisma, laiks un rūpes. Nekas neaug izolācijā — attīstību vienmēr nosaka vairāki procesi. Tie notiek starp mums: attiecībās, līdzsvarā un vidē, kurā mēs izvēlamies dzīvot un rūpēties.
Sēkliņa sevī glabā klusu, neatlaidīgu pretestību. Katra iestādīta sēkliņa ir ticības akts. Tā simbolizē potenciālu, kas pastāv pat tad, kad apstākļi nav labvēlīgi, kad pasaule šķiet noslēgta vai izsmelta. Tā ir izvēle par labu nākotnei. Rūpēties par sēklu nozīmē nebūt vienaldzīgam, rīkoties arī tad, kad viss vēl nav skaidrs un drošs. Tas ir mazs, bet spēcīgs žests par labu dzīvībai, par labu izaugsmei un attīstībai, par labu nākotnei, kuru mēs ne tikai gaidām, bet kopīgi veidojam.
Zelta sēkliņas ir mazas, bet tās simbolizē visu — iespēju, atbildību un cerību. Un varbūt tieši tajā slēpjas sēklu lielākais spēks: atgādināt, ka arī mazākais sākums var izaugt par pasauli, ja vien mēs izvēlamies par to rūpēties. Ne rīt, ne vēlāk, bet tagad.
Zelta kolekcijas monētu komplektu varēs iegādāties tīmekļvietnē e-monetas.lv no 2. jūlija plkst. 12.00. Monētu komplekta cena — 425,00 eiro, iegādes limits vienai personai — 2 komplekti. Komplektu tirāža ir 2500 eksemplāru, katrs komplekts sastāv no piecām monētām sēkliņu formā. Monētas nav iespējams iegādāties atsevišķi, bet tikai kā komplektu. Monētas kaltas Lietuvas kaltuvē Lietuvos monetu kalykla.
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